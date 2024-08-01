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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يبحث عروض رعاية أفضل لقطاع الناشئين

حسين لبيب رئيس نادي
حسين لبيب رئيس نادي الزمالك

تراجع نادي الزمالك عن قرار التعاقد مع راعي جديد لقطاع الناشئين والأكاديميات، جاء هذا القرار بعد أن تلقى النادي عروضاً مالية أفضل من العرض الأول."

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة حسين لبيب، البحث عن عروض رعاية أفضل لقطاع الناشئين، وذلك بعد تلقي عروض مالية مغرية تفوق العرض الذي تم الاتفاق عليه مسبقًا."

يسعى نادي الزمالك جاهدًا إلى تأمين أفضل العروض المالية لقطاع الناشئين والأكاديميات، وذلك في إطار خطته لتعزيز الموارد المالية للنادي."

وكان تعاقد الزمالك مؤخرا مع شركة كوكولا، الأمر الذي أثار غضب جماهير القلعة البيضاء، كما شن العديد من جمهور الزمالك حملات علي مواقع التواصل الإجتماعي مطالبين مجلس الزمالك بإلغاء عقد الرعاية تحت عنوان مشروب الدم مش عاوزينه.

نادي الزمالك ادارة نادي الزمالك حسين لبيب قطاع الناشئين مجلس إدارة نادي الزمالك

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