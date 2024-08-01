مش هينفع ترجع تاني | الأهلي يصدم نجمه بقرار مثير

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن موقف النادي الأهلي مع اللاعب أحمد قندوسي، عبر حسابه الشخصي على فيسبوك.

وكتب حسن: أمير توفيق يتواصل مع وكيل أحمد القندوسي للبحث عن عروض خارجية بعد إخطاره بصعوبة عودته للأهلي عقب انتهاء إعارته مع سيراميكا كليوباترا”.

واقترب أحمد قندوسي لاعب الأهلي والمعار حاليا إلى نادي سيراميكا كليوباترا من الانتقال إلى نادي الشمال القطري، الذي دخل في مفاوضات متقدمة مع مسئولي القلعة الحمراء للحصول على خدمات اللاعب الجزائري.

وكتب الناقد الرياضي فتحى سند عبر حسابه علي فيسبوك "مصادر قطرية تؤكد إقتراب أحمد قندوسي من الإنضمام لنادى الشمال القطري".



