قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

10 حالات يحظر فيها القيام بأي فعل يخالف قانون الري

الرى
الرى

حدد الفصل الثانى من قانون الرى والموارد المائية، المتعلق بحماية المياه ورفع معوقات الرى والصرف، 10 حالات يحظر فيها القيام بأى فعل من الأفعال الآتية طبقا لنص المادة 93 من قانون الرى والموارد المائية.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات طبقا لما نص عليه قانون الرى والموارد المائية.

محظورات فى قانون الرى والموارد المائية

وفيما يلى هذه المحظورات طبقا لما نص عليه قانون الرى والموارد المائية.

- تبديد أو إهدار الموارد المائية بتجاوز الكميات المقررة أو المرخص بها أو بصرفها دون مقتضى في مصرف خاص أو عام أو في شبكة صرف مغطى أو باستخدامها في أراضٍ غير مقررة الري أو غير مرخص بريها أو باستخدامها في أغراض غير مرخص بها أو باستخدام طريقة الري غير المرخص بها.

- إعاقة سير المياه في نهر النيل وفرعيه أو المجاري المائية أو شبكة صرف مغطي أو مخر سيل أو إجراء عمل يكون من شأنه الإخلال بالموازنات.

- فتح أو إغلاق أو إلحاق أي تلف بأي هويس أو قنطرة أو أحد منشآت ومعدات الري والصرف التابعة للوزارة أو غيرها من الأعمال المعدة لموازنة سير المياه الجارية والمنشأة في المجاري المائية أو المخترقة جسور النيل أو جسور إحدى المجارى المائية.

- وضع أوتاد لربط الشباك في نهر النيل وفرعيه أو جسور المجاري المائية أو في قاعها أو في جسور حوض إحدى القناطر أو الأهوسة أو الكباري.

- إقامة المزارع وأقفاص التربية السمكية في مجري النيل وفرعيه وحتى خمسة كيلو مترات خلف قناطر إدفينا وسد وهويس دمياط وكذا الرياحات والترع العامة وبحيرة ناصر.

- (أ) الردم بإلقاء الطمي أو الأتربة وخلافه في مجرى نهر النيل وفرعيه وأخواره أو مخرات السيول.

(ب)  الردم بإلقاء الطمي أو الأتربة وخلافه في المجاري المائية أو على جسور أي منها أو في شبكة صرف مغطى.

- استخدام المياه العذبة في تغذية المزارع السمكية.

- قطع جسور النيل أو المجاري المائية.

- الحفر وأخذ أتربة أو أحجار أو غير ذلك من المواد والمهمات الأخرى من جسور النيل وجوانبه ومساطيحه أو من جسور المجارى المائية أو مخرات السيول أو من منشآت ومعدات الري والصرف أو أي عمل آخر داخل في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية.

- إقامة أحواض لآلات رفع المياه الخاصة والمواسير الملحقة بها على جسور النيل وفرعيه والمجارى المائية.

وتزال بالطريق الإداري على نفقة المخالف كل مخالفة لأحكام هذه المادة.

قانون الري قانون الرى والموارد المائية الري محظورات الموارد المائية إهدار الموارد المائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«التعليم» تنفي ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024 السبت.. وخبر سار بشأن الأحياء

موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2024 والرابط .. قرار نهائي يحسم الجدل

مش هينفع ترجع تاني | الأهلي يصدم نجمه بقرار مثير

ركب معاها الأسانسير وفتح عليها المطـ.ـواة.. حادثة جديدة تقلب السوشيال ميديا

الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة المنتجين حسام شوقي ومحمود كمال وفتحي إسماعيل

هل توقعت ليلى عبداللطيف اغتيـ ـال إسماعيل هنية .. اعرف ماذا قالت ؟

العربية اتفحمت.. القصة الكاملة لمصرع 3 منتجين فى حادث سير بطريق الضبعة

بدون وضوء وفاتحة.. هل صلاة الجنازة على إسماعيل هنية في إيران صحيحة؟

ترشيحاتنا

النائب محمد أبو العينين يعزي المستشار مرتضى منصور في وفاة شقيقته

على سلم الطائرة.. بوتين يستقبل الروس المفرج عنهم من الولايات المتحدة

نسر الأهلي .. وسام أبو علي ينفرد بصدارة هدافي الدوري في نصف موسم

تركيا تعلن الحداد الوطني على إسماعيل هنية

10 حالات يحظر فيها القيام بأي فعل يخالف قانون الري

فدائي جديد في الطريق.. من هو الفلسطيني عمر فرج مهاجم الأهلي المحتمل وقيمة الصفقة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الوصايا العشر من جمال شعبان لعلاج الضغط المنخفض

رانيا يوسف ودرة الأجمل.. أبرز إطلالات الفنانات في زفاف بشرى

سميرة سعيد رفقة إلهام شاهين من المغرب.. شاهد

سماء جديدة في باطن الأرض.. اكتشاف حياة وكائنات غريبة بالصين

فيديو

أحمد العوضي يوفق راسين في الحلال ويصلح بين “حماصة وملك”

ارتفاع مفاجئ.. اعرف سعر الذهب وصل كام؟ وعيار 21 يسجّل رقمًا قياسيًا|تغطية خاصة

أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة.. بداية من اليوم | تغطية خاصة

تحذير لـ 4 محافظات.. الأرصاد تكشف ظواهر جوية مفاجئة خلال اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بين الأدب والسينما

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: إسماعيل هنية مُهندس التحالف بين حماس وإيران

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: فقدان الثقة.. بوابة الاكتئاب إلى قلوبنا

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الحوار الوطني.. قضايا ورؤى وحلول

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: كيف تسوق ذاتك لتصبح علامة تجارية؟

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: أولمبياد باريس.. إلى "الشامتين" ارحموا أبطالنا الرياضيين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رفقًا بالمزارعين

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-