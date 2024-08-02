الأعلى للجامعات يعلن قرارات عاجلة بشأن طلاب الدبلومات الفنية

أعلنت أمانة المجلس الأعلى للجامعات، تحت رعاية الأستاذ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفى ضوء توجيهات الأستاذ الدكتورمصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات؛ عن فتح باب التقدم لاختبارات الدبلومات والمعاهد للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية المتوسطة نظام الثلاث سنوات والفوق متوسطة نظام الخمس سنوات للإلتحاق بكليات الهندسة، والتجارة، والحقوق، والزارعة، وذلك للعام الجامعي 2024-2025 وفقاً لما يلى :ـ

1- اختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية للقبول بكليات الهندسة ويمكن التقدم للاختبارات من خلال الضغط علي هذا الرابط: https://engineering.scu.eg

2-اختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية للقبول بكليات التجارة ويمكن التقدم للاختبارات من خلال الضغط علي هذا الرابط: https://commerce.scu.eg

3- اختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية للقبول الحاصلين على دبلوم المعهد الفني الصناعي " شعبة معامل بيولوجية " ودبلوم المدارس الفنية الزراعية " نظام الخمس سنوات بكليات الزراعة ويمكن التقدم للاختبارات من خلال الضغط علي هذا الرابط: https://agriculture.scu.eg

4- اختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية للقبول بكليات الحقوق ويمكن التقدم للاختبارات من خلال الضغط علي هذا الرابط: هـنا