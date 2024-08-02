قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأعلى للجامعات يعلن قرارات عاجلة بشأن طلاب الدبلومات الفنية

صدى البلد

أعلنت أمانة المجلس الأعلى للجامعات، تحت رعاية الأستاذ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفى ضوء توجيهات الأستاذ الدكتورمصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات؛  عن فتح باب التقدم لاختبارات الدبلومات والمعاهد للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية المتوسطة نظام الثلاث سنوات والفوق متوسطة نظام الخمس سنوات للإلتحاق بكليات الهندسة، والتجارة، والحقوق، والزارعة، وذلك للعام الجامعي 2024-2025 وفقاً لما يلى :ـ
1- اختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية للقبول بكليات الهندسة ويمكن التقدم للاختبارات من خلال الضغط علي هذا الرابط: https://engineering.scu.eg

2-اختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية للقبول بكليات التجارة  ويمكن التقدم للاختبارات من خلال الضغط علي هذا الرابط: https://commerce.scu.eg

txt

وزير التعليم العالي يدعو الطلاب للاستفادة من خدمات التوجيه الجامعي بمعرض أخبار اليوم

txt

أيمن عاشور: استمرار جهود التعليم العالي لتحقيق الريادة في المنطقة العربية وإفريقيا

txt

مكتب التنسيق يعلن تسجيل 45 ألف طالب وطالبة في اختبارات القدرات للثانوية العامة

txt

استثناء 1500 من أوائل الثانوية العامة .. مفاجأة بـ تنسيق الجامعات 2024

txt

وزير التعليم العالي يكلف عددا من القيادات بتسيير أعمال الجامعات

txt

التعليم العالي تعلن موعد انطلاق العام الدراسي الجديد بالجامعات

txt

قرارات عاجلة من التعليم العالي بشأن تنسيق الجامعات 2024

txt

ننشر موعد بدء الدراسة للعام الجديد بالجامعات والمعاهد والخريطة الزمنية له

txt

بشرى سارة لـ أوائل الثانوية العامة والمتفوقين بتنسيق الجامعات 2024

txt

إنجاز تاريخي لتكنولوجيا الفضاء المصرية.. اكتمال فترة التشغيل الرسمية لـNExSAT-1 المصري

 3- اختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية للقبول الحاصلين على دبلوم المعهد الفني الصناعي " شعبة معامل بيولوجية " ودبلوم المدارس الفنية الزراعية " نظام الخمس سنوات بكليات الزراعة ويمكن التقدم للاختبارات من خلال الضغط علي هذا الرابط: https://agriculture.scu.eg

4- اختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية للقبول بكليات الحقوق ويمكن التقدم للاختبارات من خلال الضغط علي هذا الرابط: هـنا

 

وزير التعليم العالى والبحث العلمى المجلس الاعلى للجامعات العام الدراسي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2024 | آخر أخبار الأوائل والمؤشرات وموعد الاعتماد والرابط

بعد قرار وزير التموين.. ننشر سعر رغيف الخبز البلدي على بطاقات التموين

الدولار رسميا الآن|مفاجأة بسعر الأخضر بعد سحب 920 مليار جنيه من البنوك

صفقة الزمالك الجديدة.. أحمد عيد يشيد بانضمام لاعب الأهلي السابق للقلعة البيضاء

أسعار الذهب اليوم في مصر بعد قرار البنك المركزي الأمريكي

أولمبياد باريس|موعد مباراة المنتخب الأولمبي وبارجواي والقنوات الناقلة

الجيش الإسرائيلي يزعم القضاء علي قيادي بحركة الجهاد

ثنائي فلسطيني| الأهلي يرفض فرج والدباغ بأمر كولر.. وعرض أوروبي لـ عبدالمنعم

موضوعات متعلقة

وزير التعليم العالي يدعو الطلاب للاستفادة من خدمات التوجيه الجامعي بمعرض أخبار اليوم

أيمن عاشور: استمرار جهود التعليم العالي لتحقيق الريادة في المنطقة العربية وإفريقيا

مكتب التنسيق يعلن تسجيل 45 ألف طالب وطالبة في اختبارات القدرات للثانوية العامة

استثناء 1500 من أوائل الثانوية العامة .. مفاجأة بـ تنسيق الجامعات 2024

وزير التعليم العالي يكلف عددا من القيادات بتسيير أعمال الجامعات

التعليم العالي تعلن موعد انطلاق العام الدراسي الجديد بالجامعات

قرارات عاجلة من التعليم العالي بشأن تنسيق الجامعات 2024

ننشر موعد بدء الدراسة للعام الجديد بالجامعات والمعاهد والخريطة الزمنية له

ترشيحاتنا

أولمبياد باريس.. منتخب مصر يلتقي النرويج في منافسات كرة اليد

الري في قلب "حياة كريمة" منذ 2019.. مشروعات عملاقة لتوفير المياه

منتخب مصر الأولمبي على موعد مع التاريخ في مواجهة باراجواي اليوم

التشاور لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية محور مكالمة وزير الخارجية ونظيره السعودي

ضحايا طريق الضبعة... موعد ومكان عزاء المنتجين الأربعة

رانيا المشاط: مصر مستعدة لتقديم الدعم لـ تنزانيا لتدشين منصة وطنية للمشروعات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جميلة عوض في صاحبة السعادة يثير ضجة| سعره خرافي

منة عرفة تثير الجدل بملابس ملفتة في المالديف| شاهد

توب كت ونضارة.. بوسي بالكاجوال تشعل الإنستجرام

شمس الكويتية تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

فيديو

كواليس لم ترها.. شاهد رسائل جماهير الأهلي واحتفال اللاعبين باقتراب حسم الدوري

أحمد العوضي يوفق راسين في الحلال ويصلح بين “حماصة وملك”

ارتفاع مفاجئ.. اعرف سعر الذهب وصل كام؟ وعيار 21 يسجّل رقمًا قياسيًا|تغطية خاصة

أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة.. بداية من اليوم | تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

السفير الصيني بالقاهرة " لياو ليتشيانج " يكتب: انتهاز الفرص الجديدة للإصلاح والانفتاح لخلق مستقبل جديد للعلاقات الثنائية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بين الأدب والسينما

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: إسماعيل هنية مُهندس التحالف بين حماس وإيران

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: فقدان الثقة.. بوابة الاكتئاب إلى قلوبنا

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الحوار الوطني.. قضايا ورؤى وحلول

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: كيف تسوق ذاتك لتصبح علامة تجارية؟

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: أولمبياد باريس.. إلى "الشامتين" ارحموا أبطالنا الرياضيين

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-