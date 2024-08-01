الهباش: الشعب الفلسطيني يدفع ثمن ما حدث يوم 7 أكتوبر

أكد محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، أن الشعب الفلسطيني يدفع ثمن ما حدث يوم 7 أكتوبر، والحروب الـ6 التي حدثت على غزة سببت الدمار والخراب فقط.

وقال الهباش، خلال لقائه ببرنامج نظرة، عبر فضائية صدى البلد، تقديم الإعلامي حمدي رزق، أن محاكمة إسرائيل في المحاكم الدولية ليس جديدا، ومن يريد تقديم كشف حساب عليه أن يقدم حسابا للشعب في غزة.

وتابع مستشار الرئيس الفلسطيني، أن إسرائيل كانت تعيش حالة غليان داخلي بسبب الهدوء الذي يسود البلدان العربية، لافتا إلى أن إسرائيل كانت تنتظر عملية السابع من أكتوبر لتلهي المواطنين عن أزماتها.