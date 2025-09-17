الرئيس الكازاخي يكرم مفتي مصر ويمنحه وسام الشرف في كازاخستان

حظي فضيلة الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بتكريم رفيع من الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف، الذي منحه وسام الشرف تقديرًا لجهوده في تعزيز الحوار بين الأديان وترسيخ ثقافة السلام، وذلك خلال مشاركته في أعمال القمة الدولية الثامنة لزعماء الأديان العالمية والتقليدية المنعقدة في العاصمة أستانا.

وأعرب المفتي عن اعتزازه بهذا التكريم، مؤكدًا أنه تكريم لمصر ومؤسساتها الدينية العريقة التي تضطلع بدور ريادي في نشر الاعتدال ودعم قيم التعايش والسلام.

كما أشاد بجهود الرئيس الكازاخي في رعاية مبادرات الحوار بين الأديان وتعزيز قيم التفاهم المشترك.

وتأتي مشاركة فضيلة المفتي في القمة امتدادًا لدور المؤسسات الدينية المصرية في دعم التواصل بين قادة الأديان عالميًا، ومواجهة خطابات التطرف والكراهية، فضلًا عن ترسيخ خطاب ديني رشيد قائم على الحكمة والاعتدال.

وفي سياق متصل، تواصل دار الإفتاء المصرية جهودها الدولية، حيث شاركت في تدريب وفد من القضاة الشرعيين من دولة ماليزيا بالتعاون مع المركز القومي للدراسات القضائية.

ويعقد البرنامج في مقر المركز بالعباسية خلال الفترة من 8 حتى 25 سبتمبر 2025، ويهدف إلى تعزيز التبادل العلمي وتنمية المهارات القضائية الشرعية.

وقد ألقى الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، محاضرة متخصصة بعنوان: ثبوت النسب في الفقه الشافعي، تناول فيها أهمية النسب ومكانته عند فقهاء الشافعية، والحكمة من حفظه، وطرق ثبوته.

هذا البرنامج يعكس حرص دار الإفتاء على نقل الخبرات الفقهية والإفتائية المنضبطة إلى الكوادر القضائية في العالم الإسلامي، ودعم أواصر التعاون الدولي في المجالات الشرعية والقضائية.



