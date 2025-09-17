قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: إسرائيل لن تستطيع اقتلاع الشعب الفلسطيني الباسل من أرضه مهما واصلت عدوانها
مساندة غزة.. وزيرة التضامن: مصر تحتل المركز الثاني عالميًا في تقرير العطاء العالمي الدولي
الرئيس الكازاخي يكرم مفتي مصر ويمنحه وسام الشرف في كازاخستان
2 نوبتجية فقط للمكاتب الصحية بشرط وجود طبيب بالقانون الجديد
استعدادا لانتخابات النواب.. وزارة الشباب تطلق الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية
هآرتس: الجيش الإسرائيلي جند مليشيات محلية في غزة لتنفيذ عمليات ميدانية
وزير الخارجية: الاحتلال حول حياة أكثر من مليوني إنسان إلى كابوس يومي
بدر عبد العاطي: نعمل سويا لإبقاء غزة حية شاء من شاء وأبى من أبى
شاهد.. فيلم تسجيلي يسلط الضوء على رحلة الإغاثة المصرية لقطاع غزة
طقس حار.. الأرصاد تكشف عن درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة غدًا الخميس |تفاصيل
الداخلية تضبط المتهم بالتعدي على سائق في طريق الأوتوستراد| فيديو
مورينيو يتجه إلى بنفيكا بعد رحلة استمرت 25 عامًا
ديني

الرئيس الكازاخي يكرم مفتي مصر ويمنحه وسام الشرف في كازاخستان

عبد الرحمن محمد

حظي فضيلة الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بتكريم رفيع من الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف، الذي منحه وسام الشرف تقديرًا لجهوده في تعزيز الحوار بين الأديان وترسيخ ثقافة السلام، وذلك خلال مشاركته في أعمال القمة الدولية الثامنة لزعماء الأديان العالمية والتقليدية المنعقدة في العاصمة أستانا.

وأعرب المفتي عن اعتزازه بهذا التكريم، مؤكدًا أنه تكريم لمصر ومؤسساتها الدينية العريقة التي تضطلع بدور ريادي في نشر الاعتدال ودعم قيم التعايش والسلام. 

كما أشاد بجهود الرئيس الكازاخي في رعاية مبادرات الحوار بين الأديان وتعزيز قيم التفاهم المشترك.

وتأتي مشاركة فضيلة المفتي في القمة امتدادًا لدور المؤسسات الدينية المصرية في دعم التواصل بين قادة الأديان عالميًا، ومواجهة خطابات التطرف والكراهية، فضلًا عن ترسيخ خطاب ديني رشيد قائم على الحكمة والاعتدال.

وفي سياق متصل، تواصل دار الإفتاء المصرية جهودها الدولية، حيث شاركت في تدريب وفد من القضاة الشرعيين من دولة ماليزيا بالتعاون مع المركز القومي للدراسات القضائية.

 ويعقد البرنامج في مقر المركز بالعباسية خلال الفترة من 8 حتى 25 سبتمبر 2025، ويهدف إلى تعزيز التبادل العلمي وتنمية المهارات القضائية الشرعية.

وقد ألقى الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، محاضرة متخصصة بعنوان: ثبوت النسب في الفقه الشافعي، تناول فيها أهمية النسب ومكانته عند فقهاء الشافعية، والحكمة من حفظه، وطرق ثبوته.

هذا البرنامج يعكس حرص دار الإفتاء على نقل الخبرات الفقهية والإفتائية المنضبطة إلى الكوادر القضائية في العالم الإسلامي، ودعم أواصر التعاون الدولي في المجالات الشرعية والقضائية.


 

مفتي الجمهورية دار الإفتاء كازاخستان وسام الشرف الحوار بين الأديان

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن “رياض الأطفال” بالمدارس في العام الدراسي الجديد

الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم حسم الأمر.. ما مصير الشقة بعد وفاة المستأجر؟

حكم البدء في الصلاة قبل انتهاء الاذان

هل يجوز الصلاة قبل انتهاء الأذان .. الإفتاء توضح الشروط

البلوجر محمد المطعنى

أجرها 50 ألف جنيه في اليوم.. المطعني يكشف لـ "صدى البلد" كواليس أزمته مع سما المصري

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

سيف زاهر

الأزمة عادت من جديد.. سيف زاهر يصدم جماهير الزمالك بهذا الأمر

الدولار

سعر الدولار في مصر بمستهل التعاملات اليوم الأربعاء 17-9-2025

اجازة

4 أيام في سبتمبر.. ما موعد الإجازة الرسمية المقبلة للقطاع العام والخاص؟

أحمد الدجوي

قرار عاجل بشأن خبيرة طب شرعي في واقعة تقرير وفاة أحمد الدجوي

المتهم

الداخلية تكشف ملابسات فيديو سرقة حنفيات مسجد بالغربية

المتهم

ضبط عامل بحوزته 700 ألف قطعة ألعاب نارية بالفيوم

بالصور

حملة لرفع الإشغالات والتعديات عن شوارع الزقازيق

محافظ الشرقية

طريقة عمل البيتزا التشكين رانش في المنزل

طريقة عمل البيتزا التشكين رانش في المنزل

الإسعافات الأولية لهبوط الضغط.. خطوات سريعة تنقذك من الاغماء

الإسعافات الأولية لهبوط الضغط.. خطوات سريعة تنقذك من الاغماء

نشرة المرأة والمنوعات| ياسمين رئيس تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة.. أكلات خفيفة لا تشعرك بتأنيب الضمير بعد الـ 9 مساء

فستان مجسم.. ياسمين رئيس تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة

محمد رمضان

محمد رمضان يطرح أحدث اغانيه "تصدق ولا متصدقش"

المتهم

الداخلية تضبط المتهم بالتعدي على سائق في طريق الأوتوستراد| فيديو

المتهم

الداخلية تكشف ملابسات فيديو سرقة حنفيات مسجد بالغربية

حساب مزيف باسم لميس الحديدي

حساب مزيف.. تحذير من لميس الحديدي

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

