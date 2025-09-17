محافظ القاهرة: إطلاق مبادرة "صحح مفاهيمك" لترسيخ القيم الأخلاقية والوطنية

أكد محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر أنه سيتم إطلاق مبادرة "صحح مفاهيمك" بالمحافظة بالتزامن مع إطلاقها الرسمي من العاصمة الإدارية الجديدة يوم الأحد المقبل.



وأشار محافظ القاهرة إلى أن المبادرة التي ستطلقها وزارة الأوقاف المصرية تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتحت إشراف الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، تأتي انطلاقاً من الدور الوطني المشترك بين مؤسسات الدولة، وتهدف إلى نشر الفهم الصحيح للدين، وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي تتنافى مع روح الشريعة الإسلامية السمحة.



وأكد صابر تقديم الدعم الكامل للمبادرة التى تستهدف جميع فئات المجتمع خاصة الشباب لتعزيز ثقافة الاعتدال، وترسيخ القيم الأخلاقية والوطنية، بما يحقق الاستقرار والسلم الاجتماعي، ويسهم في بناء وعي ديني مستنير يتماشى مع مقاصد الشريعة الإسلامية ومصالح الوطن.



وثمن محافظ القاهرة جهود الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف فى نشر الفكر الوسطي المستنير الذي يتماشى مع صحيح الدين ، مؤكدًا الحاجة إلى مثل هذه المبادرات فى ظل التحديات الفكرية التي تواجه المجتمع.



من جانبه ، أشار الشيخ خالد صلاح مدير مديرية الأوقاف إلي أن المبادرة ترتكز على التوعية المجتمعية من خلال المحاضرات والندوات والدروس وخطب الجمعة، إضافة إلى الحملات الإعلامية والإصدارات التوعوية، بما يسهم في مواجهة الفكر المتطرف ومحاربة الشائعات والانحرافات الفكرية.