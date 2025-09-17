قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طقس حار.. الأرصاد تكشف عن درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة غدًا الخميس |تفاصيل
الداخلية تضبط المتهم بالتعدي على سائق في طريق الأوتوستراد| فيديو
مورينيو يتجه إلى بنفيكا بعد رحلة استمرت 25 عامًا
وزير الخارجية: لا يمكن أن نترك الشعب الفلسطيني يواجه هذا المصير منفردا
وزير الخارجية: نرفض تهجير الفلسطينيين.. ومجاعة غزة صنعها الاحتلال عمدا
رئيس الوزراء يتابع مصير المباني الحكومية بعد إخلائها والانتقال للعاصمة الإدارية
جيش الاحتلال يواصل تدمير غزة.. ووزير إسرائيلي يعتبرها "ثروة عقارية" قابلة للاستثمار| صور
حبس عامل أحذية أنهي حياة زوجته بطعنات غادرة بسكين في المحلة 4 أيام على ذمة التحقيقات
تحذير من تصاعد عمليات الاحتيال الإلكترونية مع إطلاق آيفون 17 الجديد
3732 متدربًا.. مركز القياس والتقويم بأسيوط يُحقق إنجازات في التدريب الأكاديمي والإحصائي |صور
تشكيل مجلس إدارة جديد لمركز التنمية الشبابية ببيلا في كفر الشيخ
نيفين مختار: قهر الزوجة ذنب عظيم يُحاسب عليه الإنسان أمام الله | فيديو
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

مورينيو يتجه إلى بنفيكا بعد رحلة استمرت 25 عامًا

بعد ربع قرن من رحيل جوزيه مورينيو، يبدو أن بنفيكا قد نجح أخيرًا في استعادة "المدرب المميز"، مراهنًا على أن السحر الذي أضاء بورتو وأبهر أوروبا يمكن الآن استدعاؤه بقميص لشبونة الأحمر.

قليلون يتذكرون أنه قبل أن يُشيد به بورتو، كانت أول تجربة تدريبية لمورينيو في بنفيكا عام 2000، في فترة مضطربة استمرت ثلاثة أشهر، انتهت بهتاف الجماهير باسمه عند رحيله.

الآن، في الثانية والستين من عمره، من المقرر أن يعود "الابن الضال" إلى لشبونة، وفقًا لما ذكرته قناة RTP البرتغالية يوم الأربعاء، وسط حطام مباراة خاسرة على أرضه بنتيجة 3-2 أمام كاراباغ الأذربيجاني، الذي حوّل تأخره بهدفين إلى فوز ساحق في دوري أبطال أوروبا.

من المفارقات أن بنفيكا أطاح بـ فنربخشة، صاحب عمل مورينيو السابق، من أوروبا بعد أسبوعين فقط من إقالته من قبل الفريق التركي.

إنجازات مورينيو معروفة

يُعتبر المدرب البرتغالي، المولود في مدينة سيتوبال الساحلية، على نطاق واسع أحد أفضل مدربي جيله.

فاز بألقاب الدوري في أربع دول، وهو واحد من ستة مدربين رفعوا كأس أوروبا مع ناديين، بالإضافة إلى كونه المدرب الوحيد الذي فاز بجميع مسابقات الأندية الأوروبية الثلاث الحالية.

كانت الفترة القصيرة لمورينيو بعد تعيينه مدربًا لبنفيكا عام 2000 مثيرة للغاية، لكنها كانت حاسمة أيضًا، حيث بدأ في بناء اسم وإرث جعلا جماهير النادي تحلم بما كان يمكن أن يكون لأكثر من عقدين.

عُيّن مورينيو في سبتمبر من ذلك العام خلفًا لـ يوب هاينكس بعد بداية موسم متعثرة، حيث حقق الفريق فوزين فقط من أصل خمس مباريات تحت قيادة المدرب الألماني. وصل مورينيو إلى نادٍ يعاني من اضطرابات سياسية واقتراب موعد الانتخابات الرئاسية وانهيار غرفة تبديل الملابس.

وعمل إلى جانب مساعده كارلوس موزر، المدافع السابق لنادي بنفيكا ومنتخب البرازيل، ونجح مورينيو في حجب الضجيج الخارجي عن لاعبيه، وأحدث نقلة نوعية في الفريق المتعثر، تُوّجها بفوز مذهل بنتيجة 3-0 على غريمه المحلي سبورتينغ، صاحب الحظوظ الكبيرة، أسعد الجماهير.

لكن شهر العسل لم يدم طويلًا. فعلى الرغم من سجله الحافل بستة انتصارات، وثلاثة تعادلات، وهزيمتين في 11 مباراة، رحل مورينيو بعد يومين فقط من ذلك الانتصار بسبب خلافات مع الرئيس المنتخب حديثًا مانويل فيلارينيو.

قال مورينيو في 5 ديسمبر 2000، في قاعة مؤتمرات امتلأت بالجماهير التي تهتف باسمه: "إنه يوم حزين للغاية بالنسبة لنا، اليوم الذي ننهي فيه علاقتنا التعاقدية مع بنفيكا."

وقال فيلارينيو للصحفيين: "قبل مورينيو، كان أداء بنفيكا سيئًا للغاية... كان لدينا فريق ضعيف؛ حتى أنا كان بإمكاني اللعب، أو على الأقل أن أكون بديلًا أساسيًا. والسيد مورينيو، وهو مدرب ممتاز وقائد للرجال، أشبه بساحر، نجح في تغيير هذه العقليات."

وأضاف فيلارينيو: "فاز مورينيو على سبورتينغ بنتيجة 3-0... وكان ذلك يوم سبت. يوم الاثنين لدينا اجتماع لمجلس الإدارة. إما أن تجددوا عقده لعام آخر، أو لن يدرب غدًا."

واصل مورينيو تدريب فريق أونياو ليرا المتواضع لمدة موسم قبل الانضمام إلى بورتو وقيادة الفريق البرتغالي الشمالي إلى نجاح غير مسبوق بالفوز بلقب الدوري مرتين متتاليتين، وكأس البرتغال، وكأس الاتحاد الأوروبي 2003، ودوري أبطال أوروبا 2004.

وبعد عقدين من مسيرة متقلبة في تشيلسي، وإنتر ميلان حيث فاز بدوري أبطال أوروبا، وريال مدريد، ومانشستر يونايتد، وتوتنهام هوتسبير، وروما، وفنربخشة، يعود مورينيو إلى وطنه لإنهاء مهمة تأخرت 25 عامًا.

طريقة عمل البيتزا التشكين رانش..
الإسعافات الأولية لهبوط الضغط ..خطوات سريعة تنقذك من الاغماء
فستان مجسم.. ياسمين رئيس تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة
السيارات المستعملة
المتهم

الداخلية تضبط المتهم بالتعدي على سائق في طريق الأوتوستراد| فيديو

المتهم

الداخلية تكشف ملابسات فيديو سرقة حنفيات مسجد بالغربية

حساب مزيف باسم لميس الحديدي

حساب مزيف.. تحذير من لميس الحديدي

امام عاشور

أصيب بفيروس A.. أعراض وتفاصيل مرض إمام عاشور وموقفه من المشاركه مع الأهلي

