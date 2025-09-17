كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة صنابير المياه من داخل أحد المساجد بالغربية.

الداخلية تكشف ملابسات فيديو سرقة حنفيات مسجد بالغربية

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل – "له معلومات جنائية " مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية) ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، والتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميله سيئ النية (تاجر خردة – مقيم بذات دائرة القسم) "أمكن ضبطه" ، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.