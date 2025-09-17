إنطلاق مبادرة"صحح مفاهيمك"بالتعاون مع الأوقاف بقصر ثقافة الزقازيق..الأحد

أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بالدور التوعوي الرائد الذي تقوم به وزارة الأوقاف، وحرصها على حماية القيم الدينية والإجتماعية ، ودعم مبادرات الدولة لبناء الإنسان المصري على أسس من الوعي، و الإنتماء ، والاعتدال وتصحيح مفاهيم الدين لدي النشء والشباب.

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم تدشين المحافظة لمبادرة صحح مفاهيمك" يوم الأحد القادم بقصر ثقافة الزقازيق وذلك تزامناً مع قيام وزارة الأوقاف بإطلاقها الرسمي من العاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء وبحضور عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة والتي تأتي في إطار الجهود التي تبذلها الدولة ووزارة الأوقاف في بناء الإنسان الذي يمثل محورًا رئيسًا في الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل وزارة الأوقاف أن المبادرة سوف ترتكز على التوعية المجتمعية من خلال المحاضرات والندوات والدروس والخطب وغيرها بما يسهم في مواجهة الفكر المتطرف ومحاربة الشائعات والإنحرافات الفكرية وسيتم انطلاقها بالمحافظة بحضور شعبي وتنفيذى وبمشاركة طلاب الجامعة والمدارس والشباب والرياضة وأئمة المساجد وذلك بقاعة قصر ثقافة الزقازيق.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف أن المبادرة تأتى إنطلاقاً من الدور الوطني المشترك بين مؤسسات الدولة، وفي إطار عمل المجموعة الوزارية للتنمية البشرية وحرص وزارة الأوقاف برئاسة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف على تعزيز أواصر التعاون المثمر والبناء بين وزارة الأوقاف المصرية ومحافظة الشرقية ، بما يعيد الدور الريادي والتربوي للمؤسسات المصرية، مشيراً إلى أن المبادرة تستهدف جميع فئات المجتمع وخاصة الشباب لتعزيز ثقافة الإعتدال، وترسيخ القيم الأخلاقية والوطنية، ودعم الأمن الفكري، بما يحقق الإستقرار والسلم الإجتماعي ، ويسهم في بناء وعي ديني مستنير يتماشى مع مقاصد الشريعة الإسلامية ومصالح الوطن.