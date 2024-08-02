الهباش: منظمة التحرير هي الكيان المناضل للفكر الصهيوني.. وأبو مازن بعبع نتنياهو

أكد محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، أن رؤية القيادة الفلسطينية هي إيقاف الحرب، وربط مستقبل قطاع غزة بمستقبل الضفة والقدس، مشيرا إلى أن غزة تريد أبو مازن بالأمس قبل اليوم.

وقال محمود الهباش، خلال لقاء له لبرنامج نظرة، عبر فضائية صدى البلد، تقديم الإعلامي حمدي رزق، أن منظمة التحرير هي الكيان المناضل للفكر الصهيوني، وأبو مازن بعبع نتنياهو وإسرائيل، ومعركة فلسطين مع الاحتلال مستمرة حتى الأبد.

وتابع مستشار الرئيس الفلسطيني، أن بنيامين نتنياهو عدوا لنا وليس خصما سياسيا، وهو مجرم حرب وليس بشرا أو يوصف بالإنسانية.