قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بمسقط رأسهم بكفر الزيات

ضحايا حادث الضبعة..أحمد عيد يشارك في مراسم تشييع جثامين المنتجين الثلاثة| فيديو وصور

أحمد عيد يشارك في
أحمد عيد يشارك في عزاء المنتجين الثلاثة ضحايا الضبعة

شارك الفنان احمد عيد منذ قليل في مراسم تشييع جثامين المنتجين الثلاثة أبناء الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضحايا حادث الضبعة قبيل تدشين مراسم تشييع الجنازة وأداء صلاة الجنازة بالمسجد الكبير بقرية كفر القصار بمركز كفر الزيات ودفنهم بمقابر أسرتهم .

محمد حسين محمود قائما بأعمال رئيس جامعة طنطا


كما حرص الفنان علي التواجد متشحا بارتدائه الملابس السوداء تزامنا مع انهياره في البكاء والحزن على رحيل زملائه المتوفيين .


في المقابل ينتظر الآلاف من الأسر والعائلات بقرية كفر القصار بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية في الساعات القادمة تدشين مراسم تشييع جثامين المنتجين الثلاثة أبناء الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضحايا حادث سير الضبعة، فضلا عن تدشين سرادق عزاء أمام منزلهم بمسقط رأسهم بذات القرية .

txt

مسابقة البرمجة ECBC.. تأهل فريق من "طلاب طنطا" للمنافسة على المستوى العربي والأفريقي

كما تحول منازل الأسر والعائلات بذات القرية إلي سرادقات عزاء استعدادا للاستقبال المعزين الوافدين من زملاء الضحايا بالقاهرة في مجال الميديا والإنتاج التلفزيوني .

من ناحية أخري كشف مصادر مقربة من أسر ضحايا المنتجين الثلاثة أبناء الشركة المتحدة وضحايا حادث الضبعة أنه تم الانتهاء من تجهيز مقابرهم بمسقط رأسهم بقرية كفر القصار بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية قبيل تدشين ملامح تشييع جثامينهم بالمسجد الكبير بذات القرية خلال 3 ساعات القادمة عقب وصولهم من مستشفي العلمين.
في ذات السياق يعيش المئات من الأسر والعائلات بقرية كفر القصار بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية حالة من الحزن والوجيعة بين صفوف أسر وعائلات ضحايا حادث العلمين المنتجين محمود كمال  وفتحي إسماعيل وحسام شوقي والذين توفي جراء حادث سير بالطريق الدولي الساحلي "الإسكندرية - مطروح " .

بعد لقاء وفد «سيمكس».. كيف ستطور محافظة الغربية منظومة تدوير المخلفات؟


كما حرص أهالي وأقارب الضحايا بالقرية على الاتشاح حزنا و سوادا على رحيل أبنائهم وذويهم بدخولهم في نوبات من البكاء والحزن وارتداءهم الملابس السوداء . 

مجلس جامعة طنطا يكرم محمود ذكي.. ويشيد بما حققه من إنجازات


من ناحية أخري  أصدر المحاسب عادل داود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات توجيهاته إلي رئيس الوحدة المحلية بقرية كفور بلشاي المحاسب إبراهيم حافظ بالضرورة تجهيز مراسم استقبال جثامين الضحايا استعدادا لدفنهم بمسقط رأسهم لدفنهم بها عقب الانتهاء من الإجراءات.
وأفادت مصادر داخل القرية إلي قيام عدد  من أقارب المتوفين بالسفر والتوجه الى مدينة العلمين لمتابعة استخراج تصاريح الدفن تمهيدًا للعودة ودفنهم بالقرية.

محافظ الغربية يتابع الاستجابة الفورية لشكوى مواطن عن مخبز سياحي والحملات المكبرة لسلامة الغذاء

جدير بالذكر أن الطريق الساحلي قد شهد اليوم الخميس وفاة  ثلاثة أشخاص  وأصيب آخر فى انقلاب سيارة ملاكي يالكيلو 185 بطريق محور الضبعة بالساحل الشمالي على الطريق الساحلي وتبين أن الجثامين للمنتج حسام شوقي المشرف العام بشركة سينرجي والمنتجين محمود كمال وفتحي إسماعيل فيما  نقل المصاب تامر أحمد فتحي لمستشفى العلمين المركزي لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة.

txt

وزير التعليم العالي يشيد بالدور الريادي لجامعة طنطا في إقليم الدلتا

وشارك رجال الحماية المدنية فى إطفاء النيران التي اشتعلت فى السيارة بعد انقلابها وانتقل فريق من البحث الجنائي والجهات المختصة لمعرفة أسباب الحادث.

IMG-20240801-WA0088
IMG-20240801-WA0088
IMG-20240801-WA0087
IMG-20240801-WA0087
IMG-20240801-WA0086
IMG-20240801-WA0086
IMG-20240801-WA0085
IMG-20240801-WA0085
IMG-20240801-WA0084
IMG-20240801-WA0084
IMG-20240801-WA0077
IMG-20240801-WA0077
IMG-20240801-WA0075
IMG-20240801-WA0075
FB_IMG_1722536840372
FB_IMG_1722536840372
IMG-20240801-WA0076
IMG-20240801-WA0076
IMG-20240801-WA0074
IMG-20240801-WA0074
IMG-20240801-WA0070
IMG-20240801-WA0070
IMG-20240801-WA0069
IMG-20240801-WA0069
IMG-20240801-WA0068
IMG-20240801-WA0068
تشييع جثامينهم الشركة المتحدة للخدمات الملابس السوداء أبنائهم رأسهم الأسر والعائلات الفنان أحمد عيد المنتجين الثلاثة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2024 | آخر أخبار الأوائل والمؤشرات وموعد الاعتماد والرابط

بعد قرار وزير التموين.. ننشر سعر رغيف الخبز البلدي على بطاقات التموين

الدولار رسميا الآن|مفاجأة بسعر الأخضر بعد سحب 920 مليار جنيه من البنوك

صفقة الزمالك الجديدة.. أحمد عيد يشيد بانضمام لاعب الأهلي السابق للقلعة البيضاء

أسعار الذهب اليوم في مصر بعد قرار البنك المركزي الأمريكي

أولمبياد باريس|موعد مباراة المنتخب الأولمبي وبارجواي والقنوات الناقلة

ثنائي فلسطيني| الأهلي يرفض فرج والدباغ بأمر كولر.. وعرض أوروبي لـ عبدالمنعم

الجيش الإسرائيلي يزعم القضاء علي قيادي بحركة الجهاد

موضوعات متعلقة

مسابقة البرمجة ECBC.. تأهل فريق من "طلاب طنطا" للمنافسة على المستوى العربي والأفريقي

ترشيحاتنا

تفاصيل حركة تنقلات مديرية أمن الجيزة في قطاع أكتوبر

أولمبياد باريس.. منتخب مصر يلتقي النرويج في منافسات كرة اليد

الري في قلب "حياة كريمة" منذ 2019.. مشروعات عملاقة لتوفير المياه

منتخب مصر الأولمبي على موعد مع التاريخ في مواجهة باراجواي اليوم

التشاور لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية محور مكالمة وزير الخارجية ونظيره السعودي

ضحايا طريق الضبعة... موعد ومكان عزاء المنتجين الأربعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جميلة عوض في صاحبة السعادة يثير ضجة| سعره خرافي

منة عرفة تثير الجدل بملابس ملفتة في المالديف| شاهد

توب كت ونضارة.. بوسي بالكاجوال تشعل الإنستجرام

شمس الكويتية تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

فيديو

كواليس لم ترها.. شاهد رسائل جماهير الأهلي واحتفال اللاعبين باقتراب حسم الدوري

أحمد العوضي يوفق راسين في الحلال ويصلح بين “حماصة وملك”

ارتفاع مفاجئ.. اعرف سعر الذهب وصل كام؟ وعيار 21 يسجّل رقمًا قياسيًا|تغطية خاصة

أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة.. بداية من اليوم | تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

السفير الصيني بالقاهرة " لياو ليتشيانج " يكتب: انتهاز الفرص الجديدة للإصلاح والانفتاح لخلق مستقبل جديد للعلاقات الثنائية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بين الأدب والسينما

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: إسماعيل هنية مُهندس التحالف بين حماس وإيران

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: فقدان الثقة.. بوابة الاكتئاب إلى قلوبنا

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الحوار الوطني.. قضايا ورؤى وحلول

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: كيف تسوق ذاتك لتصبح علامة تجارية؟

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: أولمبياد باريس.. إلى "الشامتين" ارحموا أبطالنا الرياضيين

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-