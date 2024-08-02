سيول قادمة .. تحذير جديد من الأرصاد لهذه المحافظات

تشهد حالة الطقس اليوم، الجمعة، استمرار الأجواء شديدة الحرارة الرطبة نهاراً على أغلب الأنحاء، حيث تكون العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى فى الظل 37 درجة .

وشهد الطقس اليوم، نشاط شبورة مائية خفيفة صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من استمرار

فرص الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة والرعدية أحياناً قد تصل لحد السيول على مناطق من ( حلايب وشلاتين -رأس بناس -أبوسمبل -أسوان - الوادي الجديد) يصاحب ذلك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض الطرق .

ونوهت هيئة الأرصاد الجوية، أن فرص الأمطار الخفيفة والرعدية مستمرة على مناطق جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر على مدار هذا الأسبوع وحتى يوم الأربعاء القادم، يصاحبها نشاط رياح محمل ومثير للاتربة والرمال.

وحول درجات الحرارة المتوقعة خلال حالة الطقس اليوم، بمختلف المناطق كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 37 للعظمى والمحسوسة 39 درجة

السواحل الشمالية 32 للعظمى والمحسوسة 35 درجة

جنوب سيناء 38 للعظمى والمحسوسة 41 درجة

شمال الصعيد 40 للعظمى والمحسوسة 42 درجة

جنوب الصعيد 44 للعظمى والمحسوسة 45 درجة