بدء التحقيقات في حريق مول كريتيف بالعبور

أمرت جهات التحقيق المختصة بفتح تحقيق في واقعة حريق مول كريتيف بالعبور.

نجحت قوات الحماية المدنية بالقليوبية في السيطرة على حريق هائل شب في مول كريتيف بالعبور دون خسائر بشرية، وتمت السيطرة على الحريق واخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة له دون وقوع خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق.



تلقي اللواء عبدالفتاح القصاص مدير أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق في مول كريتيف في العبور ، وتبين أن المول مكون من اربعة طوابق واندلعت النيران فى الطابق الأول ثم امتدت إلى باقى الطوابق.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتم الدفع بـ٣ سيارات إطفاء من قبل الحماية المدنية بالقليوبية وتمت السيطرة على الحريق واخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق.