قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

السقا والشناوي وعيد يشاركون في تشييع جثامين المخرجين ضحايا حادث الضبعة..صور

الفنان احمد السقا
الفنان احمد السقا يقدم واجب العزاء في ضحايا حادث العلمين

شارك عدد من الفنانين أبرزهم النجوم أحمد السقا وعمر الشناوي وأحمد عيد ولفيف من قيادات الشركة المتحدة منذ قليل في تشييع جثامين المنتجين الثلاثة ضحايا حادث محور "العلمين _ الضبعة " عقب أداء صلاة الجنازة بمسجد الكبير بذات القرية وسط حالة من الحزن والوجيعة علي وجوه المشاركين من الأسر والعائلات والجيران الراحلين حتي دفنوا بمقابر الأسرة بقرية كفر القصار بمركز كفر الزيات في محافظة الغربية .

txt

محمد حسين محمود قائما بأعمال رئيس جامعة طنطا

في المقابل اتشح  الآلاف من الأسر والعائلات بقرية كفر القصار بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية في الساعات الأخيرة تزامنا مع  تدشين مراسم تشييع جثامين المنتجين الثلاثة أبناء الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضحايا حادث الضبعة فضلا عن تدشين سرادق عزاء أمام منزلهم بمسقط رأسهم بذات القرية .


كما تحول منازل الأسر والعائلات بذات القرية إلي سرادقات عزاء استعدادا للاستقبال المعزين الوافدين من زملاء الضحايا بالقاهرة في مجال الميديا والإنتاج التلفزيوني .

txt

وزير التعليم العالي يشيد بالدور الريادي لجامعة طنطا في إقليم الدلتا

من ناحية أخري كشف مصادر مقربة من أسر ضحايا المنتجين الثلاثة أبناء الشركة المتحدة وضحايا حادث الضبعة أنه تم الانتهاء من تجهيز مقابرهم بمسقط رأسهم بقرية كفر القصار بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية قبيل تدشين ملامح تشييع جثامينهم بالمسجد الكبير بذات القرية خلال 3 ساعات القادمة عقب وصولهم من مستشفى العلمين .
في ذات السياق يعيش المئات من الأسر والعائلات بقرية كفر القصار بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية حالة من الحزن والوجيعة بين صفوف أسر وعائلات ضحايا حادث العلمين المنتجين محمود كمال  وفتحي إسماعيل وحسام شوقي والذين توفي جراء حادث سير بطريق الدولي الساحلي "الإسكندرية - مطروح " .

txt

أهالي كفر الزيات يستعدون لتشييع جنازة المنتجين الثلاثة ضحايا حادث الضبعة.. صور


كما حرص أهالي وأقارب الضحايا بالقرية علي الاتشاح حزنا و سوادا علي رحيل أبنائهم وذويهم بدخولهم في نوبات من البكاء والحزن وارتداءهم الملابس السوداء .
من ناحية أخري  أصدر المحاسب عادل داود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات توجيهاته إلي رئيس الوحدة المحلية بقرية كفور بلشاي المحاسب ابراهيم حافظ بالضرورة تجهيز مراسم استقبال جثامين الضحايا استعدادا لدفنهم بمسقط رأسهم لدفنهم بها عقب الانتهاء من الإجراءات.


وأفادت مصادر داخل القرية إلي قيام عدد  من أقارب المتوفين بالسفر والتوجه الي مدينة العلمين لمتابعة استخراج تصاريح الدفن تمهيدًا للعودة ودفنهم بالقرية.

txt

تحت شعار "العالم علمين": جامعة طنطا تشارك بفعاليات مهرجان العلمين الجديدة 2024

جدير بالذكر أن الطريق الساحلي قد شهد أمس الخميس وفاة  ثلاثة أشخاص  وأصيب آخر فى انقلاب سيارة ملاكي يالكيلو 185 بطريق محور الضبعة بالساحل الشمالي على الطريق الساحلي وتبين أن الجثامين للمنتج حسام شوقي المشرف العام بشركة سينرجي والمنتجين محمود كمال وفتحي إسماعيل فيما  نقل المصاب تامر أحمد فتحي لمستشفى العلمين المركزي لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة.

وشارك رجال الحماية المدنية فى إطفاء النيران التي اشتعلت فى السيارة بعد انقلابها وانتقل فريق من البحث الجنائي والجهات المختصة لمعرفة أسباب الحادث.

IMG_٢٠٢٤٠٨٠٢_٠٢٥٣١٤
IMG_٢٠٢٤٠٨٠٢_٠٢٥٣١٤
IMG_٢٠٢٤٠٨٠٢_٠٠٢٥٠٢
IMG_٢٠٢٤٠٨٠٢_٠٠٢٥٠٢
IMG-20240801-WA0088
IMG-20240801-WA0088
IMG-20240801-WA0087
IMG-20240801-WA0087
IMG-20240801-WA0086
IMG-20240801-WA0086
IMG-20240801-WA0085
IMG-20240801-WA0085
IMG-20240801-WA0084
IMG-20240801-WA0084
IMG-20240801-WA0077
IMG-20240801-WA0077
IMG-20240801-WA0074
IMG-20240801-WA0074
IMG-20240801-WA0076
IMG-20240801-WA0076
IMG-20240801-WA0075
IMG-20240801-WA0075
مهرجان الوحدة وزير التعليم العالي شركة الشركة المتحدة كفر الزيات صلاة الجنازة 2024 التلفزيون جيران ملابس لأستقبال أمين كمال مركز كفر الزيات ضحايا حادث شركة المتحدة للخدمات المتحدة للخدمات بمحافظة الغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2024 | آخر أخبار الأوائل والمؤشرات وموعد الاعتماد والرابط

بعد قرار وزير التموين.. ننشر سعر رغيف الخبز البلدي على بطاقات التموين

الدولار رسميا الآن|مفاجأة بسعر الأخضر بعد سحب 920 مليار جنيه من البنوك

صفقة الزمالك الجديدة.. أحمد عيد يشيد بانضمام لاعب الأهلي السابق للقلعة البيضاء

أسعار الذهب اليوم في مصر بعد قرار البنك المركزي الأمريكي

أولمبياد باريس|موعد مباراة المنتخب الأولمبي وبارجواي والقنوات الناقلة

ثنائي فلسطيني| الأهلي يرفض فرج والدباغ بأمر كولر.. وعرض أوروبي لـ عبدالمنعم

نتيجة الثانوية العامة 2024 علمي علوم .. بشرى سارة بشأنها

موضوعات متعلقة

شاهد ..نجوم الفن يودعون جثامين المنتجين الثلاثة بالبكاء والدموع في جنازة شعبية ضحايا حادث العلمين بكفر الزيات ..صور

شاهد ..20 صوره تجسد بكاء وانهيار السقا وحسني والعاصي في جنازة المنتجين الثلاثة ضحايا حادث الضبعة بكفر الزيات

بكاء وزغاريد بجنازة شعبية في وداع ضحايا حادث العلمين المنتجين الثلاثة أبناء المتحدة بالغربية ..صور

ضحايا حادث الضبعة..أحمد عيد يشارك في مراسم تشييع جثامين المنتجين الثلاثة| فيديو وصور

عمر الشناوي يقدم واجب العزاء في وفاة المنتجين الثلاثة بمسقط رأسهم.. صور

أهالي كفر الزيات يستعدون لتشييع جنازة المنتجين الثلاثة ضحايا حادث الضبعة.. صور

مسقط رأسهم.. مركز كفر الزيات يستعد لاستقبال جثامين المنتجين ضحايا حادث الضبعة

الحزن يسيطر على أهالي المنتجين الثلاثة ضحايا حادث طريق الساحل.. فيديو

ترشيحاتنا

تفاصيل حركة تنقلات مديرية أمن الجيزة في قطاع أكتوبر

أولمبياد باريس.. منتخب مصر يلتقي النرويج في منافسات كرة اليد

الري في قلب "حياة كريمة" منذ 2019.. مشروعات عملاقة لتوفير المياه

منتخب مصر الأولمبي على موعد مع التاريخ في مواجهة باراجواي اليوم

التشاور لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية محور مكالمة وزير الخارجية ونظيره السعودي

ضحايا طريق الضبعة... موعد ومكان عزاء المنتجين الأربعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جميلة عوض في صاحبة السعادة يثير ضجة| سعره خرافي

منة عرفة تثير الجدل بملابس ملفتة في المالديف| شاهد

توب كت ونضارة.. بوسي بالكاجوال تشعل الإنستجرام

شمس الكويتية تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

فيديو

كواليس لم ترها.. شاهد رسائل جماهير الأهلي واحتفال اللاعبين باقتراب حسم الدوري

أحمد العوضي يوفق راسين في الحلال ويصلح بين “حماصة وملك”

ارتفاع مفاجئ.. اعرف سعر الذهب وصل كام؟ وعيار 21 يسجّل رقمًا قياسيًا|تغطية خاصة

أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة.. بداية من اليوم | تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

السفير الصيني بالقاهرة " لياو ليتشيانج " يكتب: انتهاز الفرص الجديدة للإصلاح والانفتاح لخلق مستقبل جديد للعلاقات الثنائية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بين الأدب والسينما

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: إسماعيل هنية مُهندس التحالف بين حماس وإيران

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: فقدان الثقة.. بوابة الاكتئاب إلى قلوبنا

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الحوار الوطني.. قضايا ورؤى وحلول

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: كيف تسوق ذاتك لتصبح علامة تجارية؟

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: أولمبياد باريس.. إلى "الشامتين" ارحموا أبطالنا الرياضيين

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-