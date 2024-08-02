السقا والشناوي وعيد يشاركون في تشييع جثامين المخرجين ضحايا حادث الضبعة..صور

شارك عدد من الفنانين أبرزهم النجوم أحمد السقا وعمر الشناوي وأحمد عيد ولفيف من قيادات الشركة المتحدة منذ قليل في تشييع جثامين المنتجين الثلاثة ضحايا حادث محور "العلمين _ الضبعة " عقب أداء صلاة الجنازة بمسجد الكبير بذات القرية وسط حالة من الحزن والوجيعة علي وجوه المشاركين من الأسر والعائلات والجيران الراحلين حتي دفنوا بمقابر الأسرة بقرية كفر القصار بمركز كفر الزيات في محافظة الغربية .

في المقابل اتشح الآلاف من الأسر والعائلات بقرية كفر القصار بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية في الساعات الأخيرة تزامنا مع تدشين مراسم تشييع جثامين المنتجين الثلاثة أبناء الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضحايا حادث الضبعة فضلا عن تدشين سرادق عزاء أمام منزلهم بمسقط رأسهم بذات القرية .



كما تحول منازل الأسر والعائلات بذات القرية إلي سرادقات عزاء استعدادا للاستقبال المعزين الوافدين من زملاء الضحايا بالقاهرة في مجال الميديا والإنتاج التلفزيوني .

من ناحية أخري كشف مصادر مقربة من أسر ضحايا المنتجين الثلاثة أبناء الشركة المتحدة وضحايا حادث الضبعة أنه تم الانتهاء من تجهيز مقابرهم بمسقط رأسهم بقرية كفر القصار بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية قبيل تدشين ملامح تشييع جثامينهم بالمسجد الكبير بذات القرية خلال 3 ساعات القادمة عقب وصولهم من مستشفى العلمين .

في ذات السياق يعيش المئات من الأسر والعائلات بقرية كفر القصار بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية حالة من الحزن والوجيعة بين صفوف أسر وعائلات ضحايا حادث العلمين المنتجين محمود كمال وفتحي إسماعيل وحسام شوقي والذين توفي جراء حادث سير بطريق الدولي الساحلي "الإسكندرية - مطروح " .



كما حرص أهالي وأقارب الضحايا بالقرية علي الاتشاح حزنا و سوادا علي رحيل أبنائهم وذويهم بدخولهم في نوبات من البكاء والحزن وارتداءهم الملابس السوداء .

من ناحية أخري أصدر المحاسب عادل داود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات توجيهاته إلي رئيس الوحدة المحلية بقرية كفور بلشاي المحاسب ابراهيم حافظ بالضرورة تجهيز مراسم استقبال جثامين الضحايا استعدادا لدفنهم بمسقط رأسهم لدفنهم بها عقب الانتهاء من الإجراءات.



وأفادت مصادر داخل القرية إلي قيام عدد من أقارب المتوفين بالسفر والتوجه الي مدينة العلمين لمتابعة استخراج تصاريح الدفن تمهيدًا للعودة ودفنهم بالقرية.

جدير بالذكر أن الطريق الساحلي قد شهد أمس الخميس وفاة ثلاثة أشخاص وأصيب آخر فى انقلاب سيارة ملاكي يالكيلو 185 بطريق محور الضبعة بالساحل الشمالي على الطريق الساحلي وتبين أن الجثامين للمنتج حسام شوقي المشرف العام بشركة سينرجي والمنتجين محمود كمال وفتحي إسماعيل فيما نقل المصاب تامر أحمد فتحي لمستشفى العلمين المركزي لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة.

وشارك رجال الحماية المدنية فى إطفاء النيران التي اشتعلت فى السيارة بعد انقلابها وانتقل فريق من البحث الجنائي والجهات المختصة لمعرفة أسباب الحادث.

IMG_٢٠٢٤٠٨٠٢_٠٢٥٣١٤

IMG_٢٠٢٤٠٨٠٢_٠٠٢٥٠٢

IMG-20240801-WA0088

IMG-20240801-WA0087

IMG-20240801-WA0086

IMG-20240801-WA0085

IMG-20240801-WA0084

IMG-20240801-WA0077

IMG-20240801-WA0074

IMG-20240801-WA0076