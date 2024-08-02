تصريحات نارية لـ عدلي القيعي بشأن الصفقات القادمة

نشر الإعلامي مهيب عبد الهادي تصريحات عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي بشأن الصفقات القادمة عبر حساب بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال عدلي القيعي : "بنشتغل بطريقتنا في الصفقات ومش هنمشي ورا السوشيال ميديا".

ونجح النادي الأهلي في الفوز على البنك بهدف دون رد عن طريق وسام أبو علي في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الـ32 من عمر بطولة دوري NILE على ستاد القاهرة الدولي.

الأهلي يحتاج لـ4 نقاط لحسم لقب الدوري

بهذه النتيجة يحتاج النادي الأهلي لـ4 نقاط فقط من أجل حسم لقب الدوري حيث سيلتقي المقاولون يوم الأحد المقبل وفي حال فاز سيحتاج لنقطة وحيدة من أمام سموحة في الجولة بعد المقبلة لحسم اللقب.