وفاء مكي : تكريم الفنانين قبل وفاتهم يمنحهم دعماً نفسياً كبيراً

كشفت الفنانة وفاء مكي في لقاء لصدى البلد عن حرصها على التواجد في مهرجان القومي المسرح المصري قائلة “ كان من الطبيعي أن أحضر المهرجان حين تم دعوتي، لأنه مهرجان المسرح والمسرح أبو الفنون وأشعر بالمسئولية في دعم زملائي القائمين عليه، وهذا المهرجان كبير ومهم، والفنان محمد رياض قد قام بإبرازه، وأود أن أشكره وأشكر وزارة الثقافة على دعمه، لقد جعل المهرجان محور اهتمام وجعل الناس تعرف عن المهرجان القومي للمسرح، وهذا شيء مهم جداً، ونظام المهرجان محترم، ألف مبروك لمحمد رياض ولكل المكرمين ، فهم يستحقون التكريم.”



أما عن فكرة تكريم الأحياء قالت وفاء مكي : إنها فكرة عظيمة لأن الفنان يسعد بالنجاح ، يشعر بالتقدير ويفرح به، خاصة إذا كان الفنان بعيداً عن الأضواء لفترة طويلة.. هذا التكريم يمنحه دعماً نفسياً كبيراً ويشعره بالشكر.

وأضافت وفاء مكي، إذا كان الفنان كبيراً في السن، أما تكريم شخص بعد وفاته، فإن الفرح بالتكريم يكون من نصيب أهله، نحن جميعاً ندعم هذه الفكرة" ، و قدمت وفاء مكي الشكر الإعلام و الصحافة علي التغطية المميزة للمهرجان



وعن رأيها في المسرح الفترة الأخيرة، قالت منال سلامة: "أحنا محتاجين مسرح ومحتاجين الفنون علي جميع الأصعدة، لأن الفنون مركز مهم في الدخل القومي والتاريخ بيقول ده.

يذكر أنه قد حرص على الحضور على السجادة الحمراء لفيف من الفنانين، منهم الفنان أحمد بدير، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وفردوس عبد الحميد، وعبد العزيز مخيون، وعايدة رياض، والمخرج محمد فاضل، وسلوى محمد علي، ووفاء مكي، والأب بطرس دانيال، ومادلين طبر، وطارق النهري، ولقاء سويدان، وجميلة عوض، وسميرة عبد العزيز، ورشوان توفيق، وعايدة فهمي، وطارق الإبياري، وطارق صبري، وكوكبة كبيرة جدا من نجوم الفن المصري.

تم تنظيم مهرجان المسرح المصري برعاية وزارة الثقافة المصرية تحت قيادة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتحمل دورته اسم الفنانة الكبيرة "سميحة أيوب"، وانطلقت في الفترة من 30 يوليو حتى 17 أغسطس 2024، على مسارح القاهرة، وتتكون اللجنة العليا من الفنان محمد رياض (رئيسا) والفنان ياسر صادق (مديرا للمهرجان) وأعضاء اللجنة هم: الناقدتان علا الشافعي، وعبلة الرويني، والكاتب مدحت العدل، والكاتب وليد يوسف، والفنان نضال الشافعي، والمخرج إسلام إمام، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين.