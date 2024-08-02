صاحب معرض.. تفاصيل شخصية إيساف في مسلسل غموض

يستعد الفنان إيساف لتصوير أحدث أعماله الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "غموض"، ومن المقرر أن يجسد إيساف دور صاحب معرض سيارات.



ويضم المسلسل مجموعة من النجوم نضال الشافعى، وإلهام عبدالبديع، ونهال عنبر، ميدو عادل،إيساف، ندى بهجت، رنا سماحة، ياسر على ماهر، محمد نجاتي، طاهر أبو ليلة، محمد أبو داود، هاجر الشرنوبي، وغيرهم من النجوم من تأليف فتحي الجندى وإخراج حسام سلامة.

آخر أعمال إيساف

والجدير بالذكر آخر أعمال إيساف أغنية عزيزي الإنسان، والتي حازت على إعجاب الجماهير.



كلمات أغنية عزيزي الإنسان

وجاءت كلمات الأغنية على النحو التالي /خلي اي حد يشوفك زي ما عينه عايزه تشوفك

مش هتحكي لكل واحد انت مين وايه ظروفك

ده اللي بيحبك هيشوفك حلو مش هيشوف عيوبك

عادي يا صاحبي وانسي إلى فاتك مش بتاااعك



عزيزي الانسان انت هتبطل كلام امتي

هتبطل افلام انسي ليه تحكم عالناس وانت مليان عيوب شله متجمعين عالقله

الصبح اخوك يمسي شيال بينقل سرك