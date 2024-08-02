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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بكلمات مؤثرة… هدى الإتربي تودع المنتجين الأربعة بعد وفاتهم

صدى البلد

نعت الفنانة هدى الإتربي المنتجين الأربعة فتحي إسماعيل وحسام شوقي ومحمود كمال وتامر فتحي الذين توفوا أمس في حادث سير، حيث نشرت صورة لهم، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وعلقت عليها قائلة: " إلى حصل النهاردة ده أنا مش عارفة استوعبه لحد دلوقتي أما بيكون فيه حد هو سند وضهر للتاني أما واحد فيهم بيموت التاني بيوقف عشان يأخد عزاه ويقوف يأخد دوره عشان اللي ميشي ميبقاش حاسس انو ساب وراه، بس الأربعة في يوم واحد وكلهم كانو بتسندو ببعض أنا مش عارفة".


وتابعت هدى الإتربي:" فتحي كنت طول عمرك بتحب تتونس بالي بتحبهم ومش بتحب تسيبهم حتي وانت ماشي مشيت معاهم، اشوف وشك بخير يا أطيب قلب قابلتو في حياتي".

هدي الاتربي فتحي إسماعيل حسام شوقي محمود كمال تامر فتحي

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