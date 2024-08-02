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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انطلاق قافلة دعوية للأوقاف والأزهر لنشر التوعية يالدقهلية .. صور

صورة من الحدث
صورة من الحدث

انطلقت القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر الشريف والأوقاف الي مدينة طلخا ادارة أوقاف طلخا التابعة لمديرية أوقاف الدقهلية .


جاء ذلك برعاية الدكتورأسامة الازهري وزير الأوقاف وبحضور فضيلة الدكتور صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية.


كما  انطلقت ايضا القافلة الدعوية الي مدينة بني عبيد ادارة اوقاف بني عبيد وتم عقد مقراة الائمة والصلاة علي النبي صلى الله عليه وسلم .


هذا في اطار دور وزارة الاوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير.


كما اقيم اليوم التوعوي للاطفال من مسجد الشوادي ببني عبيد التابع لادارة أوقاف بني عبيد بحضور مدير الدعوة الدكتور محمد حسين والدي يهدف الي تحصين النشء من الافكار الهدامة والتي تؤدي الى مالا يحمدعقباه وتؤثر بصورة سلبية على مجتمعنا.
 

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بني عبيد مدينة طلخا النبي صلى الله عليه وسلم القافلة الدعوية المشتركة مديرية أوقاف الدقهلية نشر الفكر الوسطي المستنير أسامة السيد الأزهري

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