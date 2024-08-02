نجوم الموسيقى العربية يتألقون بتقديم أعمال العندليب وورده بأوبرا الإسكندرية

ضمن خطط وزارة الثقافة للحفاظ على التراث الفنى أقامت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد أمسية استثنائية ضمن فعاليات مهرجانها الصيفى للموسيقى والغناء، حيث شهد مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" تألق نجوم الموسيقى العربية احمد عفت، سمية وجدي، وصابرين النجيلي " في تقديم نخبة من روائع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ والراحلة وردة الجزائرية منها اسمعوني، روحي وروحك، بكرة يا حبيبي، أه لو قابلتك، يا دلالي، العيون السود، وحشتوني، يانا يا حيرانة، مالي، الحلوة، بتلوموني ليه، كفاية نورك عليا، هى دى هى ، نبتدي منين الحكاية، وإيه ذنبي إيه .



تجملت الأمسية بأصوات عذبة وألحان رائعة عزفتها الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجى والتى لامست قلوب عشاق الموسيقى والغناء من جمهور الإسكندرية المتذوق للفنون الرفيعة والذي حرص على الحضور ليستمتع بأشهر أعمال حليم وورده فى اجواء من الأصالة والإبداع .



.. تضمنت فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفى للموسيقى والغناء الذي يستمر حتي العاشر من أغسطس بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور أشكالا فنية متنوعة عكست الثراء الإبداعي المصري، مما عزز من قيمة الفن والثقافة في تشكيل وجدان المجتمع.