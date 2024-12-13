بالخلاط.. طريقة عمل عجينة الطعمية الهشة في 5 دقائق

إذا كنتي تحاولين تقديم أكلات موفرة وغير مكلفة، نقدم لكي اليوم طريقة تحضير عجينة الطعمية بالخلاط، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

المكونات:

2 كوب فول مدشوش (منقوع لمدة 4-6 ساعات).

1 حزمة بقدونس مفرومة.

1 حزمة كزبرة خضراء مفرومة.

1 حزمة شبت مفرومة.

1 بصلة صغيرة مفرومة.

5 فصوص ثوم.

1 ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة.

1 ملعقة صغيرة كمون.

ملح حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج باودر (اختياري).

زيت للقلي.

الطريقة:

1. نقع الفول:

اغسلي الفول المدشوش جيدًا وضعيه في وعاء مع الماء لنقعه لمدة 4-6 ساعات حتى يصبح طريًا.

2. تحضير العجينة:

صفي الفول المنقوع جيدًا من الماء.

في الخلاط الكهربائي، أضيفي الفول، البقدونس، الكزبرة، الشبت، البصل، والثوم.

3. الخلط:

شغّلي الخلاط واخلطي المكونات جيدًا حتى تحصلي على عجينة ناعمة ومتجانسة.

إذا كانت العجينة ثقيلة جدًا، يمكنك إضافة ملعقة أو اثنتين من الماء.

4. إضافة التوابل:

أضيفي الكزبرة الناشفة، الكمون، والملح.

امزجي المكونات مرة أخرى في الخلاط.

5. إضافة البيكنج باودر:

إذا كنت تستخدمين البيكنج باودر، أضيفيه الآن وامزجي العجينة يدويًا.

6. القلي:

سخني الزيت في مقلاة عميقة.

شكّلي الطعمية باستخدام اليد أو قالب خاص.

اقلي الطعمية حتى تصبح ذهبية اللون ومقرمشة.

التقديم:

قدمي الطعمية ساخنة مع الخبز البلدي، الطحينة، والسلطة الخضراء.

نصيحة: يمكنك تجميد العجينة واستخدامها لاحقًا عند الحاجة.

لتحضير الطعمية الهشة بطريقة مثالية، إليك الوصفة الكاملة:

2. تشكيل الطعمية:

بللي يديكِ بالماء، ثم شكّلي الخليط على هيئة أقراص صغيرة أو كرات.

زيني الأقراص بالقليل من السمسم (اختياري)



نصائح للحصول على الطعمية الهشة:

الحرص على تصفية الفول جيدًا لتجنب أن يكون الخليط رطبًا جدًا.

لا تضيفي البيكربونات إلا قبل القلي مباشرة لضمان التفاعل.

يجب أن يكون الزيت ساخنًا ولكن ليس بدرجة عالية جدًا حتى لا تحترق الطعمية من الخارج قبل أن تنضج من الداخل.