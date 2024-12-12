اللهم ارزقني حبك.. ياسمين صبري تؤدي مناسك العمرة.. صور

أدت الفنانة ياسمين صبري مناسك العمرة خلال تواجدها في المملكة العربية السعودية بالتزامن مع مهرجان البحر الأحمر السينمائي

ياسمين صبري فى العمرة

ياسمين صبري تؤدي مناسك العمرة



ونشرت الفنانة ياسمين صبري عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام صور كتبت عليها : اللهم اكتب لي من الأرزاق اجملها

ومن الأخلاق أطيبها ومن نور نورك وارزقني حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقرّبني الي حبك

واجعلني من اعز عبادك واجعلني مباركةً أينما كنت وارزقني الفردوس الأعلى يا حبيب الروح يا الله

ياسمين صبري تؤدي فريضة العمرة

الفنانة ياسمين صبري تشارك في مهرجان البحر الأحمر

تشارك الفنانة ياسمين صبري في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي وشارك الفنانة ياسمين صبري جمهورها منذ أيام العديد من الاطلالات وتصدرت الترند بعد نشر العديد من الصور عبر صفحتها الشخصية خلال حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الرابعة وظهرت الفنانة ياسمين صبري بإطلالة جذابة على السجادة الحمراء بعد ظهورها بفستان باللون الأحمر