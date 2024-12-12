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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

"عبقرية شادي عبد السلام" محور نقاشات الثقافة في بورسعيد

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية
جمال عاشور
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أقيمت بقصر ثقافة بورسعيد، فعاليات ثقافية وفنية في احتفال "يوم شادي"، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، ونظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، مسلطة الضوء على إسهامات شادي عبد السلام في تعزيز الهوية المصرية من خلال السينما.

استهلت الفعالية بالسلام الوطني، تلاه عرض فيلم "المومياء"، الذي يعد أبرز أعمال شادي عبد السلام، وبدأ بعدها نقاش بعنوان "عبقرية شادي عبد السلام" بحضور عدد من النقاد والمبدعين.

أدار النقاش الفنان أشرف الشناوي، وشارك فيه الأديب والناقد محمد خضير، والسيناريست رضا الوكيل، والناقد السينمائي محمود عبد الرازق.

في كلمته، أكد "الشناوي" على عبقرية المخرج الراحل في فيلم "المومياء"، موضحا أن العمل يتميز بالعديد من العناصر الفنية والفكرية التي تضمن خلوده كأحد أعظم الأعمال السينمائية المصرية.

وأشار إلى دور الفيلم في معالجة قضايا الهوية الثقافية والتاريخية، واستخدامه للرؤية البصرية الفريدة والإيقاع الهادئ في السرد، بالإضافة إلى الموسيقى التصويرية التي شكلت جزءا أساسيا من تجربة الفيلم.

من جهته، تحدث "الوكيل" عن السيرة الإبداعية لشادي عبد السلام، مشيرا إلى مسيرته السينمائية التي بدأها كمساعد مخرج، قبل أن يصبح أحد أبرز المبدعين في السينما المصرية.

كما تطرق إلى تجربته مع السينما العالمية، حيث شارك في تصميم ملابس وإكسسوارات أفلام مثل "كليوباترا" و"فرعون"، وأكد أن فيلم "المومياء" حصل على كثير من الجوائز العالمية.

وأضاف "خضير" أن فيلم "المومياء" احتل مكانة مرموقة في تاريخ السينما المصرية، مشيرا إلى أهمية الفيلم في توثيق التاريخ المصري بأسلوب فني بديع.

وتطرق الناقد السينمائي محمود عبد الرازق إلى كيفية استخدام شادي عبد السلام لكل العناصر السينمائية، من اختيار الملابس إلى التصوير والإضاءة، ليخلق جوا مميزا يعكس الحقبة الزمنية التي يعالجها الفيلم.

واختتم "الشناوي" النقاش مؤكدا أن فيلم "المومياء" لا يعرض مجرد قصة عن الآثار، بل هو أيضا تأمل في الهوية والتاريخ والوجود الإنساني.

نفذت الفعاليات بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي، بإدارة د. شعيب خلف، مدير عام الإقليم، وفرع ثقافة بورسعيد، بإشراف وسام العزوني، وتستمر فعاليات "يوم شادي" في بورسعيد وعدد من المحافظات الأخرى بعرض مجموعة من أفلام المخرج الراحل، إضافة إلى محاضرات ولقاءات مع فنانين وأساتذة في مجالات السينما والفنون التشكيلية، لتسليط الضوء على المسيرة الإبداعية لشادي عبد السلام.

وزير الثقافة قصر ثقافة بورسعيد فعاليات ثقافية وفنية الدكتور أحمد فؤاد هنو يوم شادي

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