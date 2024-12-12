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جدول امتحانات نصف العام 2025 جميع المحافظات .. تفاصيل عاجلة الآن
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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جدول امتحانات نصف العام 2025 جميع المحافظات .. تفاصيل عاجلة الآن

جدول امتحانات نصف العام 2025
جدول امتحانات نصف العام 2025
ياسمين بدوي
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بدأت مديريات التربية والتعليم ، في إعلان جدول امتحانات نصف العام 2025 لجميع الصفوف الدراسية ، استعدادا لبدء امتحانات الترم الأول 2025 المقرر انطلاقها يناير المقبل  .

جدول امتحانات نصف العام 2025 

وقد حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، موعد بدء جدول امتحانات نصف العام 2025 لطلاب صفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية  من 11 يناير 2025 ، حتى 16 يناير 2025

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يبدأ جدول امتحانات نصف العام 2025 لطلاب الشهادة الإعدادية 2025  بداية من يوم 18 يناير 2025 ، حتى 23 يناير 2025

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،  بدء جدول امتحانات نصف العام 2025 لطلاب الصفين  الأول والثاني الثانوي العام من يوم 11 يناير 2025 حتى 16 يناير 2025 ، على أن تعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي العام بالفترة الأولى، وامتحانات الصف الأول الثانوي العام بالفترة الثانية ويخصص نصف ساعة بين الفترتين فاصل زمني للطلاب .

جدول امتحانات نصف العام 2025 .. المواد غير المضافة للمجموع

ردا على الاستفسارات الخاصة بموقف امتحانات المواد غير المضافة للمجموع ومواد المستوى الرفيع في جدول امتحانات نصف العام 2025 ، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سوف يتم عقد امتحانات مواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة لغات وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العملية قبل عقد امتحانات المواد الأساسية.


 
جدول امتحانات الترم الأول 2025

وتتولى مديريات التربية والتعليم بجميع محافظات الجمهورية تباعا إعلان جدول امتحانات نصف العام 2025 لجميع الصفوف الدراسية ، بيان رسمي يتم نشره على صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك

وهناك تعليمات مشددة بضرورة حرص مديريات التربية والتعليم ، على أن يكون جدول امتحانات نصف العام 2025 لطلاب المدارس مريحًا لطلاب جميع الصفوف لتخفيف العبء النفسي والدراسي على الطلاب

كما يراعى في جدول امتحانات نصف العام 2025 لطلاب المدارس ، عدم عقد أي امتحانات في أيام أعياد الأخوة المسيحيين وذلك خلال أيام (٦،٧،٨،١٩) من شهر يناير

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025

وحتى الآن أعلنت مديريتي التربية والتعليم بقنا والقليوبية ، جدول امتحانات نصف العام 2025 بجميع الصفوف الدراسية ، بينما ينتظر طلاب باقي محافظات الجمهورية الاعلان عن جدول امتحانات نصف العام 2025 تباعا من جانب مديرية التربية والتعليم التابعة لكل محافظة .

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