جمعة أو سبت في اليوم دا .. موعد شهر رمضان 2025

يتنظر الملايين من المسلمين حول العالم شهررمضان المبارك كل عام في حالة من البهجة والفرحة، لذلك ازداد البحث عن موعد شهر رمضان المبارك 2025.

موعد شهر رمضان المبارك 2025

ووفقًا للحسابات الفلكية التي أجراها المعهد الدولي للفلك، حيث يبدأ شهر رمضان يوم الجمعة 28 فبراير 2025 أو يوم السبت الموافق 1 مارس 2025.

حتى الآن يفصلنا أكثر من 70 يومًا على غرة شهر رمضان 2025، وفقًا للحسابات الفلكية، ومع ذلك فإن استطلاع هلال الشهر الكريم رسميًا في أجزاء مختلفة من العالم هو ما سيحدد الموعد الدقيق لشهر رمضان 2025- 1446 على أن تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان يوم 29 شعبان 1446 هـ استعدادًا لإعلان موعد شهر رمضان الرسمي.

ويعتبر شهر رمضان المبارك الشهر التاسع فى السنة القمرية، ويأتى بعد شهر شعبان، ويتبعه شهر شوال، وقد فضّله الله -تعالى- على باقى أشهر السنة؛ لأنّه أحد أركان الإسلام، كما أن صيامه فَرض على كلّ مسلم، وعنه قال النبى -صلّى الله عليه وسلّم-: (بُنِى الإسْلامُ علَى خَمْسٍ، شَهادَةِ أن لا إلَهَ إلا اللَّهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسولُهُ، وإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، وحَجِّ البَيْتِ، وصَوْمِ رَمَضانَ).

والأشهر الهجرية هى: “1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6 جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة”.

موعد عيد الفطر 2025

يكون موعد عيد الفطر 2025 يوم 29 مارس 2025 أو يوم 30 مارس 2025، على أن تستطلع دار الإفتاء موعد عيد الفطر المبارك وتحدد موعده الرسمي.

تكون إجازة عيد الفطر المبارك في مصر 3 أيام متتالية، ليحصل الموظفين والطلاب على إجازة من يوم الأحد الموافق 30 مارس 2025 حتى الثلاثاء 1 أبريل 2025، على أن يصدر مجلس الوزراء قرار رسمي بعدد أيام الإجازة.