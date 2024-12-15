سعر أغلى عيار ذهب اليوم الأحد 15-12-2024

سجل سعر سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 4331 جنيه للبيع و 4360 جنيه للشراء خلال تعاملات اليوم الأحد الموافق 15-12-2024.

واستقر سعر الذهب في مصر مع أول تداولات له داخل محلات الصاغة ليشمل بذلك بمعظم الأعيرة الذهبية المختلفة.

سعر الذهب اليوم

ومع انتهاء تداولات أمس السبت؛ صعد سعر الذهب مقدارا طفيفا في الجرام الواحد ليصعد 5 جنيهات، ليكسر بذلك هبوطه قبل يومين بقيمة 15 جنيه .

عيار 21

وبلغ عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 3790 جنيه للبيع و 3815 جنيه للشراء.

عيار 14

وسجل سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 2526 جنيه للبيع و 2543 جنيه للشراء

عيار 18

وسجل سعر سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 3248 جنيه للبيع و3270 جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 2648 دولار للبيع و2649 دولار للشراء

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 30.32 ألف جنيه للبيع و30.52 ألف جنيه للشراء.

سعر الذهب في السوق العالمي

وارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية تعاملات الأسبوع على،بنحو 15 دولارًا، لتسجل 2648 دولارًا.

وفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة» فقد تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 32 دولارًا بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

وافتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2680 دولارًا.

ويشهد الذهب حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم، وتقترب من تقليص مكاسبها الأسبوعية، على الرغم من ارتفاعها بنحو 105 جنيهات، مدعومة بارتفاع البورصة العالمية، وارتفاع سعر صرف الدولار بالسوق المحلية.

وأضاف، أن الأحداث الجيوسياسية مشتريات البنوك المركزية لعبت دورًا في تعزيز الطلب على الذهب خلال الأسبوع الماضي.

سعر الفائدة الأمريكية

في حين أظهرت البيانات الأمريكية الصادرة في وقت سابق من هذا الأسبوع اقتصادًا أمريكيًا مرنًا مع ارتفاع التضخم، ومن المتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية المرتفعة التي سيفرضها دونالد ترامب على الواردات وتقييد الهجرة إلى رفع أسعار المستهلك، مما يجبر بنك الاحتياطي الفيدرالي على التعامل بحذر مع التيسير النقدي العام المقبل.

بيانات البطالة

وأظهرت البيانات الصادرة الأسبوع الماضي،أن طلبات البطالة الأمريكية زادت بمقدار 242 ألفًا مقابل توقعات بانخفاض طفيف إلى 220 ألفًا من 225 ألفًا في الأسبوع السابق.

وخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بنسبة 0.25%، وفاجأ البنك الوطني السويسري الأسواق بخفض كبير وألمح إلى المزيد من التيسير.

وتترقب الأسواق قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن مصير أسعار الفادئة الأمريكية، خلال اجتماع 18 ديسمبر الجاري، وسط توقعات بخفض بمقدار 25 نقطة أساس.

معرض نيبو

وينطلق اليوم الأحدمعرض "نبيو الدولي للذهب والمجوهرات" (NEBU GOLD EXPO)، الذي يهدف إلى دعم وتطوير صناعة الذهب والمجوهرات في مصر وإفريقيا. ومن المقرر أن يستمر المعرض لمدة ثلاثة أيام، حتى 17 ديسمبر 2024، في مركز مصر للمعارض الدولية في التجمع الخامس.

ويعد معرض "نبيو" منصة محورية تجمع بين المصنعين والتجار والخبراء من مختلف دول العالم. ويهدف المعرض إلى تعزيز المهارات التسويقية في صناعة الذهب والمجوهرات، وتبني التكنولوجيا في تطوير القطاع، بالإضافة إلى التركيز على بناء العلامات التجارية المحلية وتطوير الكفاءات.

أما عن الجلسات وورش العمل التي ستُعقد خلال فعاليات المعرض، فيتضمن اليوم الأول الأحد، جلسات هامة، منها “الطريق إلى إفريقيا – فرص التعاون والنمو”، بالإضافة إلى جلسة "دور التكنولوجيا والتراث في تطوير التصميمات" .

أهمية نيبو

من جانبه قال الدكتور حسن بخيت الخبير التعديني رئيس المجلس الاستشاري العربي للتعدين، إنه بالحديث عن حجم إنتاج الذهب في مصر تقف شركة السكري علي قمة شركات القطاع.

وأضاف بخيت: "أما بالنسبة لشركات الاستكشاف فهناك عشرات الشركات الوطنية والأجنبية التي تعمل في مجال التنقيب بالصحراء الشرقية بالإضافة إلى ما يقرب من ثلاثين شركة تعمل في مجال التعدين الصغير تحت إشراف شركة الشلاتين وليس هناك أرقام معلنة عن إنتاجية هذه الشركات".

وتابع: "بلغ إنتاج الشركة منذ بدأ الإنتاج عام 2010 حوالي خمسة ملايين أوقيه ونصف بمعدل انتاج سنوي حوالي 12 طن".

وأردف: "بالنسبة امعرض نيبو الدولي للذهب والمجموهرات فهو فرصة للتعرف علي سوق تداول الذهب وكذلك الوقوف علي تكنولوجيات الكشف عن عيارية الذهب".

وأكمل: "ومن خلال المعرض الدولي للذهب، يتم التعرف علي نبض السوق من حولنا مما يساعد كافة الشركات علي زيادة معدل التسويق وبالتالي زيادة الانتاج ومعه زيادة الدخل القومي".

واختتم: "اتمني من المعرض أن يحتوي على عروض لإقامة مصافي للذهب".

وجدير بالذكر، أن معرض "نبيو" يعد حدثا في إفريقيا لدعم صناعة الذهب والمجوهرات، وقد حقق نجاحات كبيرة في دوراته السابقة، ويستهدف تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى دفع الصناعة المصرية نحو التميز على المستوى العالمي.