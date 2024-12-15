بلينكن: سندعم أي حكومة مستقبلية بسوريا طالما تمثل كل الشعب

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة ستدعم أي حكومة مستقبلية في سوريا طالما تمثل كل الشعب.

وقال بلينكن عبر حسابه على منصة "إكس"، "في اجتماعات العقبة اليوم حول سوريا في الأردن، تحدثنا عن الحاجة إلى انتقال سياسي شامل بقيادة سورية".

وأضاف أن "الولايات المتحدة تدعم حكومة مستقبلية في سوريا يتم اختيارها من قبل جميع السوريين وتمثلهم".

وكان بلينكن أكد في وقت سابق أن "التطورات في سوريا تمثل فرصة لتشكيل حكومة وفقا لقرارات الأمم المتحدة".

وأضاف "استمعنا إلى كلام إيجابي من السلطات الجديدة في سوريا وننتظر أن نرى أفعالا تصدق هذه الأقوال".

وتابع قوله إن محادثات الأردن خلصت إلى ضرورة تشكيل حكومة سورية جامعة وتمثيلية، موضحًا أن الشعب السوري يدرك الحاجة إلى جيرانه لمواجهة التحديات الجديدة.