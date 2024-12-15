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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

إسعاد يونس تنعى نبيل الحلفاوي وتعزي أسرته برسالة مؤثرة

إسعاد يونس
إسعاد يونس
سارة عبد الله
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نعت الفنانة إسعاد يونس، الفنان القدير الراحل نبيل الحلفاوي الذي توفي منذ قليل بعد تعرضه لوعكة صحية.

وكتبت إسعاد يونس على “إنستجرام”: “في أمان الله يا قبطان تعازي الحارة للأحباب الأساتذة خالد الحلفاوي ووليد الحلفاوي وجميع الأسرة اللهم أنعم عليه بسكنى الجنة العامرة بالأحباب السابقين وأنعم علينا جميعا بالصبر والقبول”.

وتوفى قبل قليل الفنان الكبير نبيل الحلفاوى عن عمر ناهز 77 عامًا، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية وسيتم تشييع الجثمان بعد صلاة العشاء بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكتب حساب نبيل الحلفاوي: «مش القبطان اللي كاتب التويته ديه للأسف.. إحنا ولاده وليد وخالد الحلفاوي.. الوالد ربنا استجاب لدعاه ولم يمر بعذاب طويل مع مرض وألم طويل، كان دائما بيدعي بكده  وربنا ما خذلوش.. شكرا على كل الحب والدعاء، وصلاة الجنازة اليوم الأحد 15 ديسمبر بمسجد الشرطة زايد بعد صلاة العشاء». 

نبيل الحلفاوي إسعاد يونس وفاة نبيل الحلفاوي

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