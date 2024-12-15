فتيات من أمام الكاميرات إلى خلف الأسوار .. حكايات البلوجرات ونهاية المشاهدات

عدسة تٌبصر الشهرة.. عمياء على ظٌلمات السجون، يرصد صاحبها مقطعاً لا يكمل دقيقة.. بضعة ثواني تسجلها آنامل متطلعة للخلاص من شقاء العمل، يمضى هنا وهناك مصوراً بضعة لحظات ظناً منه أنها ستكون سبباً في ربح، وطمعاً في شهرة، هؤلاء الشخصيات خلف كاميرات الهواتف تم اقتيادهم خلف أسوار السجون ودونت أسمائهم في السجلات الإجرامية.

حكايات البلوجر.. من أمام الكاميرا لـ خلف الأسوار

مقاطع مصورة أنطلقت على منصات التواصل الإجتماعي، دقتها أظهرت مفاتن فتيات، تمر فيها الدقائق بين الحنين والمودة الظاهرة والتجارة في البشر المستترة، كاشفة لشهوة شيطانية تمثلت في شخص لم يفرق بين طفولة بريئة أو خصوصية آنثوية، فبين اليوم والبارحة، الصباح والمساء، الحين والآخر، تخرج مقاطع الفيديوهات تعرض متحرشا بـ فتاة، هاتكا لـ طفلة، راقصة على الأنغام، ناسية للتقاليد والأعراف، وتمر الدقائق والساعات ويتبدل الحال لـ مرتدي أو مرتدية للبدلة البيضاء داخل السجون.

هدير عبدالرازق

قصة البلوجر هدير عبدالرازق

على رأس قائمة البلوجرز المتهمين هدير عبدالرازق، والتي يتم محاكمتها أمام المحكمة الاقتصادية، لاتهامها بنشر مقاطع فيديوهات خادشة للحياء، وهدم قيم المجتمع الأسرية، ونشر الفسق والفجور، حيث وجهت لها النيابة عدة اتهامات منها نشر اخبار كاذبة بادعاء التحرش بها، ثانيا نشر فيديوهات خادشة للحياء، ثالثاً اساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

سوزي الأردنية

قصة سوزي الأردنية

ومن هدير إلى سوزي الأردنية، حيث تنظر محكمة النقض في جلسة 26 ديسمبر المقبل طعن البلوجر سوزي الأردنية على حكم حبسها عامين لاتهامها بسب والدها بألفاظ في تريند "آه.. الشارع اللي وراه" واستغلال شقيقتها من ذوي الهمم لتحقيق الأرباح، بعدما قضت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة، برفض الاستئناف المقدم من البلوجر سوزي الأردنية على حكم حبسها لمدة عامين وتأييد الحكم مع كفالة 100 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ.

هدير عاطف

قصة البلوجر هدير عاطف

أيضا تنتظر البلوجر هدير عاطف وآخرين النطق بالحكم عليهم في جلسة 23 يناير المقبل، أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، بتهمة توظيف الأموال، حيث إحيلت هدير وطليقها وآخرين للمحاكمة بتهمة توظيف الأموال، واستمعت النيابة لشهادة العديد من المجني عليهم، والذين تواترت أقوالهم على إعلان المتهميْنِ هدير عاطف وبلال فاروق عبر حسابات لهما بأحد مواقع التواصل الاجتماعي عن امتلاكهما وإدارتهما وباقي المتهمين شركة استثمار في تجارة العقارات والسيارات، ودعوتهما الجمهور لتلقي أموالهم واستثمارها في تلك الشركة، مقابل التعاقد معهم على تقديم أرباح هذا الاستثمار إليهم خلال فترات دورية محددة، وأنهم لذلك التقوا بهم في مقرٍّ بالتجمع الخامس، وأبرموا معهم عقودًا اتفقوا فيها على ذلك، وقّع عليها المتهم بلال فاروق، وتلقوا منهم أموالهم، ثم ماطلوهم في تقديم الأرباح، حتى امتنعوا عن الرد عليهم أو التواصل معهم، فأبلغوا عنهم، وقدّم الشهودُ العقودَ في التحقيقات.

الراقصة دوسة

قصة الراقصة دوسة

لما تقتصر المنصات على ظهور الفتيات فقط، ولكن هناك راقصات ظهرن في شكل البلوجر ونشروا مقاطع فيديو خادشة وجاء بينهم الراقصة دوسة، التي كشفت تحقيقات النيابة العامة بالجيزة عن التفاصيل الكاملة في تقديم الراقصة "دوسة" إلى محكمة الجنايات حيث تضمنت مذكرة الإحالة عدة اتهامات أبرزها التحريض على الفسق والفجور، وتعاطي المواد المخدرة، وكذلك ارتكابها أفعالًا تمثل انتهاكًا للمبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، من خلال التحريض على الفجور والدعارة باستخدام الإغراء، وأنشأت وأدارت حسابًا إلكترونيًا على شبكة الإنترنت بهدف ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون.

الراقصة ليلى

قصة الراقصة ليلى

ومن دوسة إلى الراقصة ليلى، والتي قررت محكمة جنح الدقي، إحالتها إلى المحكمة الاقتصادية للاختصاص في الدعوى، على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديو غير لائقة، تتضمن محتوى يثير الغرائز بهدف زيادة عدد المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتحريض على الفسق والفجور، بعد إحالتها إلى المحاكمة لاتهامها ببث فيديوهات خادشة للحياء العام والتحريض من خلالها على الفسق والفجور، عبر إظهار مناطق حساسة من جسدها خلال الرقص واستعراض مفاتنها لجذب المشاهدات وتحقيق الأرباح عبر زيادة نسب المشاهدات.