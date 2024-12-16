قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل الحلم بعد الفجر يتحقق؟.. انتبه لـ7 حقائق لا يعرفها كثيرون
كهربا يدخل في حالة نفسية سيئة بعد مباراة باتشوكا
سعر الدولار رسميًا الآن| آخر تحديث في البنوك اليوم الاثنين 16-12-202
الخطيب طلب ضم حمدي فتحي ..تفاصيل الاتفاق
كيف تختار شريك حياتك؟.. مودة يقدم خطوات عملية للمقبلين على الزواج
مسؤولون إسرائيليون: من الممكن التوصل لاتفاق غزة خلال أسبوعين
خطوات وأماكن استخراج تصريح العمل 2024
أسعار العملات مقابل الجنيه رسميا اليوم الإثنين
حبس وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبة إنشاء حساب مزور على مواقع التواصل
صلاة الشروق كم ركعة وماذا يقرأ فيها؟.. انتبه لـ7 حقائق
أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين
سميرة عبد العزيز لصدى البلد: أتمني تجسيد شخصية كليوباترا على المسرح.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

اقتصاد

أسعار العملات مقابل الجنيه رسميا اليوم الإثنين

أسعار العملات اليوم
أسعار العملات اليوم
علياء فوزى
×

يستعرض موقع “صدى البلد” متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر بمستهل تعاملات اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024، وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري .

سعر صرف  الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 50.75 جنيه.

سعر البيع: 50.85 جنيه

سعر العملة الأوروبية ( اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 53.05 جنيه.

سعر البيع: 53.51 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 63.90 جنيه.

سعر البيع: 64.48 جنيه .

سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 56.73 جنيه.

سعر البيع: 57:03 جنيه .

أسعار العملات الآسيوية اليوم الإثنين:

سعر اليوان الصيني اليوم الإثنين :

سعر الشراء: 6.96 جنيه.

سعر البيع: 6.99 جنيه.

سعر 100 ين ياباني  اليوم الإثنين :

سعر الشراء: 32.99 جنيه.

سعر البيع: 33.35 جنيه.

أسعار العملات العربية في مصر اليوم الإثنين 

الدينار الكويتي أعلى العملات سعرا أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 164.23جنيه.

سعر البيع:  165.12 جنيه.

سجل الريال السعودي أكثر العملات طلبا أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 13.48جنيه.

سعر البيع: 13.53 جنيه.

بلغ الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 13.80 جنيه.

سعر البيع: 13.84جنيه.

سجل الريال القطري مقابل الجنيه اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 12.88جنيه.

سعر البيع: 13.95 جنيه

الاحتياطي النقدي يقترب من 47 مليار دولار بنهاية نوفمبر 

شهد الاحتياطي النقدي لمصر ارتفاعا طفيفا لم يتجاوز 11 مليون دولار على أساس شهري، مسجلا 46.951 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي، بحسب البنك المركزي.

وخلال 4 شهور صعد الاحتياطي النقدي لمصر وفقا لتقارير البنك المركزي المصري ما يقارب 171 مليون دولار .

ويتكون الاحتياطي النقدي في مصر من عوائد الصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج عوائد قناة السويس بالإضافة لأرصدة الذهب والعملات الأجنبية الأخرى وموارد القطاع السياحي .

كشفت مصادر مطلعة بالبنك المركزي المصري في تصريحات سابقة  لـ"صدي البلد" بأن الاحتياطي النقدي في مصر يتخطى المعدلات العالمية فهو يتخطى تغطية طلبات البلاد من السلع الأساسية والمواد الخام وما في حكمها بما يقارب 8 شهور في أحلك الظروف .

الدولار العملات أسعار العملات الأجنبية الجنيه الإسترليني أسعار العملات العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وتحذر من ظاهرة جوية صباحًا

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وتحذر من ظاهرة جوية صباحًا

مع دخول العام الجديد .. أعلى 5 شهادات ادخار في البنوك المصرية

مع قرب 2025.. أعلى 5 شهادات ادخار في البنوك المصرية (عائد يصل 39%)

حريق المنيل

مصرع أسرة كاملة في حريق شقة بشارع المنيل في القاهرة

الآن بعد الانخفاض الأخير.. سعر الذهب عيار 21 الاثنين 16-12-2024 بالصاغة

الآن بعد الانخفاض الأخير.. سعر الذهب عيار 21 الاثنين 16-12-2024 بالصاغة

سعر الدولار

الدولار يتراجع رسميًا الآن في البنوك.. آخر تحديث

سعر السكر

سعر السكر اليوم بعد قرار وزارة التموين رسميًا بخفض ثمنه

حريق شقة المنيل

بعد وفاة أسرة كاملة.. أول صور من حريق شقة المنيل| شاهد

إمام عاشور

ركلة أوقعته في المحظور.. هل عاقب الأهلي إمام عاشور بغرامة كبيرة؟

ترشيحاتنا

طائرات مسيرة

إعلامي: الطائرات المجهولة في سماء أمريكا رسائل من الصين لترامب

سوريا

كاتب صحفي: تخفيف العقوبات على سوريا مرهون بإعادة الإعمار

الإعلامي عمرو الليثي

ولادكم هيعملوا فيكم.. عمرو الليثي يوجه رسالة لأبناء طردوا والدهم

بالصور

ناقد موضة عن فستان شيرين عبد الوهاب في دبي: بدأت تطلع من الستايل الممل

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

ملك أحمد زاهر تخطف الأنظار برشاقتها | صور

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

بعد وفاة أسرة كاملة.. أول صور من حريق شقة المنيل| شاهد

حريق شقة المنيل
حريق شقة المنيل
حريق شقة المنيل

ياسمين عبد العزيز في موقف محرج بسبب حقيبتها| تفاصيل

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

فيديو

ايمان عبد اللطيف

الشروط وموعد القرعة.. تفاصيل هامة عن حج الجمعيات الأهلية

الفنان نبيل الحلفاوى

وفاة الفنان نبيل الحلفاوي .. تفاصيل اللحظات الأخيرة من حياته | فيديو

ايمان عبد اللطيف

فرصة لأصحاب المعاشات .. شروط التقديم في شقق الإسكان الجديدة

الفان نبيل الحلفاوى

ادعوا له حالته صعبة .. تفاصيل مرض نبيل الحلفاوي | ماذا قالت عائلته ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن إدارة ردود الأفعال.. بين الحق والسمو الإنساني

د. الشيماء المشد - الأستاذ المساعد بكليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب: الهوية والتراث.. كيف نستثمر القيم الثقافية لتحقيق النجاح؟

نهال علام

نهال علام تكتب: زوجات النبي (1)

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: مباراة مينيرفا ونبتيون

د. عصام عبد القادر - أستاذ المناهج وطرق التدريس - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: دولة وشعب وقيادة ومؤسسات وطنية

المزيد