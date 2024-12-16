التوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه لمجمع كهنة بنها

نظمت إيبارشية بنها وقويسنا، لقاءً لمجمع الآباء الكهنة في كنيسة الشهيد مار جرجس بقرية كفر عطالله التابعة للإيبارشية، بحضور نيافة الأنبا مكسيموس مطرانها.

وجاء اللقاء في إطار التنسيق بين الكنيسة المصرية ووزارة الموارد المائية والري بخصوص قضية مياه النيل، لكي ينشر الآباء الوعي بين أبناء الإيبارشية بأهمية ترشيد استهلاك المياه، وشارك في اللقاء ٥٠ من الآباء كهنة الإيبارشية.

وفي مطلع شهر نوفمبر الماضي، أطلقت وزارة الموارد المائية والري حملة “على القد” لترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها من التلوث، بشكل رسمي، تحت رعاية من الأزهر الشريف والكنيسة الأرثوذكسية.

وقال الدكتور هاني سويلم إن حملة “على القد” تهدف إلى توعية المواطنين بتحديات المياه الناتجة عن محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية، والتغيرات المناخية.

ترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها من التلوث

ودعا المواطنين إلى القيام بدورهم في ترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها من التلوث، بالتكامل مع مجهودات الوزارة المبذولة في هذا المجال، مؤكدا تكامل مجهودات الوزارة مع الوزارات والجهات المعنية؛ لإنجاح هذه الحملة التوعوية المهمة.



وأضاف وزير الري، أنه تم خلال الفترة الماضية التنسيق مع العديد من الوزارات والجهات لإدراج معلومات عن المياه في الندوات التي تعقدها هذه الجهات بمختلف المحافظات، والتي تستهدف فئات مختلفة من المواطنين، والتنسيق مع الأزهر الشريف والكنيسة الأرثوذكسية ووزارة الأوقاف؛ لتوصيل معلومات عن المياه للمواطنين باستخدام أفكار مبسطة من خلال خطب يوم الجمعة والدروس الدينية، والتنسيق مع وزارات الزراعة والثقافة والبيئة والشركة القابضة لمياه الشرب وشركة الصرف الصحي؛ لتقديم معلومات عن المياه في كافة الندوات التي تنظمها هذه الوزارات.