قيادات الأمانة المركزية لمستقبل وطن تختتم جولتها في محافظة البحيرة

‏اختتمت قيادات الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، زيارتها لمحافظة البحيرة، بلقاء تنظيمي موسع مع هيئات المكاتب التنظيمية وكوادر الحزب بمحافظة البحيرة، وذلك بمجمع دمنهور الثقافي.

جاء اللقاء بحضور النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب والأمين العام، النائب علاء عابد نائب رئيس الحزب، النائب احمد دياب الأمين العام المساعد، النائب عصام هلال الأمين العام المساعد، النائب يحيى العيسوى الأمين العام المساعد، النائب عاطف ناصر الأمين العام المساعد، النائب خالد شلبي أمين التنظيم المركزي، بالإضافة إلى أمناء الأمانات النوعية، وأعضاء الأمانة المركزية.

وتناول اللقاء التأكيد على دور الحزب التنظيمي والخدمي، في دعم مسيرة التنمية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتشديد على أهمية العمل الجماعي، بما يحقق رؤية قيادات الحزب، وتكثيف التواصل والتواجد بين المواطنين، من خلال تقديم كافة سبل المساعدة والدعم، لجميع الفئات.

وفي نهاية الاجتماع، قدم النائب محمد عبدالله زين الدين أمين الحزب بمحافظة البحيرة، درع الأمانة للنائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب والأمين العام، تقديراً لمجهوداته الملموسة في رفعة ومكانه الحزب وصلابة تشكيلاته التنظيمية.

يأتي ذلك بعد أن افتتحت قيادات الأمانة المركزية المقر الجديد لحزب مستقبل وطن، بالإضافة لتقديم تبرع بعدد 11 مونيتور و 11 سرير عناية مركزة، و جهاز تنفس صناعي وعدد 2 ثلاجات حفظ الموتى بطاقة إجمالية 18 حالة، وعدد من الأجهزة بعدد من الأقسام فضلا عن المساهمة في القضاء علي قوائم الإنتظار بالمستشفى ودعم المعهد الطبي القومي بدمنهور لخدمة المرضى في محافظة البحيرة، فضلا عن توزيع جهاز 100 عروسة و100 رحلة عمرة 100 جهاز، وتقديم 50 كرسى لذوى الإعاقة بالمحافظة.