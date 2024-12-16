أحمد بلال: جروس يمتلك شخصية قوية وخبرات



كشف أحمد بلال، لاعب النادي الأهلي السابق، أن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني الجديد لنادي الزمالك، مدرب يمتلك خبرات وشخصية قوية.

وقال بلال، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" إنفراد كهربا له حلين الأول كما فعل اللاعب والثاني أن يقوم بالمرور من الحارس وتسديدها في المرمي، ولو وسام أبوعلي موجود كان ممكن يسجلها".

وتابع: "وسام أبوعلي، هو المهاجم رقم واحد في الأهلي، وكان من الأفضل استمراره في الملعب 90 دقيقة، وممكن كهربا يرحل بسبب مباراة باتشوكا، ونفسيًا مع الجمهور استمراره سيكون صعب".

وأكمل: "كولر لا يعتمد على كهربا منذ عام ونصف، ووضعه في المرتبة الثالثة بعد وسام أبوعلي وموديست".

وواصل: "يوسف أيمن، مستواه لا يؤهله للعب في الأهلي، وأنا شاهدته قبل انضمامه للفريق، وحمدي لاعب مميز ومختلف في الأداء عن مروان عطية وأكرم توفيق".

وعن مباراة الزمالك والمصري، قال بلال: "المصري رغم فوزه على الزمالك وبيراميدز، في الدوري ولكنه لم يكن الأفضل في المباراة، وبيراميدز أهدر 6 إنفرادات، ورغم ذلك حقق الفوز، وطريقة اللعب يجب أن تتغير في بعض الأوقات، لأن الظروف لن تكون في صالحك بالفوز في كل مباراة عن طريق خطف هدف".

وشدد: "لاعبو الزمالك ظهروا بشكل جيد، بسبب تواجد كريستيان جروس في المدرجات، وهو شخصية قوية وعنده خبرات".