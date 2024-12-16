للمرة الأولى.. البيتكوين تتخطى 105 آلاف دولار

قفز سعر عملة البيتكوين الرقمية بأكثر من 3% إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق ليتجاوز 105 آلاف دولار في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الإثنين، وفق وكالة "رويترز".

وتواصل البيتكوين تحقيق المكاسب منذ انتخاب الجمهوري دونالد ترامب، الذي وعد بدعم العملات المشفرة، رئيسًا للولايات المتحدة في نوفمبر الماضي.

وبلغت البيتكوين أعلى مستوى لها عند 105142 دولارًا، ووصلت في أحدث التداولات إلى 104760 دولارًا.

وكان ترامب قد أعلن عن عزمه تعيين المحامي الجمهوري بول أتكينز، المؤيد لتطوير العملات الرقمية، رئيساً لهيئة تنظيم الأسواق المالية، فور توليه منصبه في 20 يناير المقبل.

كان إريك ترامب قال في مقابلة خاصة مع سي .إن.إن الاقتصادية إن البيتكوين مستمرة في زيادة شعبيتها ورفع سعرها وإن بإمكانها -وبسهولة- الوصول إلى 200 ألف دولار، مرجحاً تخطيها هذا السعر بكثير في الوقت المناسب.

وتلقت بيتكوين أكبر دعم لها بعد تعهد دونالد ترامب الفائز بانتخابات الرئاسة الأمريكية ببناء احتياطي استراتيجي من العملات المشفرة وأن واشنطن ستكون عاصمة العملات المشفرة بعد وضع السياسات والقوانين المنظمة لها.