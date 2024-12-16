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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

كواليس مفاوضات الزمالك مع جروس لتولي تدريب الفريق

جروس
جروس
كريم عاطف
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أكد الإعلامي أمير هشام، أن الزمالك قدم مستوى جيدا أمام المصري البورسعيدي في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، وزيزو سجل هدفًا رائعًا رغم الانتقادات التي تعرض لها مؤخرًا، وحقق الفريق الأبيض فوزًا مستحقًا.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "الزمالك والمصري قادران على التأهل من دور المجموعات، والمصري تأثر بغياب ميدو جابر الذي يعتبر من أبرز لاعبي الفريق البورسعيدي".

وأضاف: "الزمالك كسر عقدة المصري، والفريق الأبيض كان بعيدا في المواسم الأخيرة عن تحقيق الفوز على الفريق البورسعيدي".

وأكمل: "السويسري كريستيان جروس تواجد في لقاء الزمالك والمصري بعد وصوله القاهرة اليوم، وتم التواصل مع المدرب السويسري عقب رحيل جوزيه جوميز، وتم التحرك بشكل سريع عقب رحيل البرتغالي عن منصبه، والأمر الإيجابي هو التحرك السريع بغض النظر عن صحة القرار من عدمه".

وواصل: "هناك جلسة حاليا بين مسئولي الزمالك وجروس، من أجل حسم الاتفاق معه حول كافة الأمور التي تخص توليه تدريب الفريق الأبيض، ومن الناحية المالية جروس هو الأنسب لتولى تدريب الفريق".

وتابع: "الزمالك كان يبحث عن مدرب يستطيع تولي المهمة ويكون مناسبا ماليا، والمدرب اشترط ضم أمير عزمي مجاهد بالإضافة لإصراره على وجود مساعديه الأجانب".

وأضاف: "مسئولو الزمالك كانوا يريدون وجود محمود فتح الله، لكن جروس طلب ضم أمير عزمي مجاهد وأصبح قريبا من تولي المسئولية، بعدما اعتذر لنادي الداخلية عن التواجد في الفترة المقبلة".

وأردف: "وقد ينضم عماد المندوه لتدريب حراس المرمى في يناير، والأقرب استمرار عبدالواحد السيد في منصب مدير الكرة، وفكرة الاستعانة بـ أحمد عيد عبدالملك كانت مطروحة أيضا".

واستطرد: "جروس طلب الحصول على 90 ألف دولار شهريًا، والمدرب تابع آخر 4 مباريات، وطلب ضم 4 لاعبين منهم مدافع ومهاجم في يناير المقبل، وخلال الساعات الجارية سوف يتم توقيع العقود، ومن المفترض أن يقود مران الفريق غدا، لكن حتى الآن لم يتم الاعلان الرسمي عن التعاقد معه".

وأوضح: "ذهن جروس حاضر، وغير صحيح ما يتم تداوله بشأن الزهايمر، وتفاعل مع مواجهة الزمالك والمصري واحتفل بهدف زيزو".

وأتم: "كنت أتمنى أن يتعاقد الزمالك مع مدرب لديه الشغف بنفس مواصفات جوميز، والتعاقد مع جروس قد يكون نوع من أنواع المجازفة حاليا، لأنه بعيد عن التدريب منذ 3 سنوات، وكانت آخر محطاته في شالكة الألماني وعمل مستشار فني في نادي بازل وكان ينتقي اللاعبين الذين يتم التعاقد معهم".

الزمالك زيزو الكونفدرالية المصري البورسعيدي كريستيان جروس أمير هشام جوزيه جوميز

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