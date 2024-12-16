شبانة: إمام عاشور باصص لنفسه وخايف الجمهور يقلب عليه

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رفض تسديد ركلة الترجيح في مباراة باتشوكا المكسيكي".

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc": "الأهلي في مباراة باتشوكا أثبت وجود أزة إدارية في الأهلي، بعد رفض إمام عاشور تسديد ركلة الترجيح، مما جعل خالد عبدالفتاح يسدد الكرة، ولماذا يرفض إمام التسديد؟! باصص لنفسه وخايف الجمهور يقلب عليه".

وتابع: "كهربا هو من طلب تسديد ضربة الجزاء من أجل الحصول على اللقطة، ودخل جبلنا نقطة".

وواصل:" لماذا دخل الأهلي المباراة وهو متخوف من باتشوكا، ومتى يكون الأهلي عنده جرأة في الملعب، والفريق المكسيكي ضعيف، والأهلي أهدر فرصة سهلة للتأهل لنهائي بطولة إنتركونتيننتال ".

وأكمل: "تغييرات كولر في المباراة كانت غريبة، وخروج وسام أبوعلي وحسين الشحات غير مفهوم، هل حتى يكمل إمام عاشور المباراة؟ وهو لاعب غير مؤثر في الفريق".

وشدد:" كهربا في كل كرة يستلمها (بيقع)، وغير قادر على الوقوف على قدمة فكيف يسدد ركلة جزاء، وهو يفكر في الشو فقط، وأنا لو نفخت كنت سجلت الانفراد الذي أهدره".

وأردف: "الجهاز الفني هو المسئول عن ما حدث في المباراة، وأين محمد رمضان، مما يحدث وفين قوة شخصيته، وأول مرة أرى كولر شخصيته ضعيفة بهذا الشكل، وتوقعت خسارة الأهلي بعد ضياع ركلة ترجيح كهربا".

وزاد: "جميع الأجيال في الأهلي حقق بطولة دوري أبطال إفريقيا وجميع البطولات عبر تاريخ النادي، إلا الوصول لنهائي كأس العالم، وكان الجيل الحالي قادرعلى ذلك والجيل الحالي أهدر تلك الفرصة، ومن متى وأن اللاعبين تبحث عن اللقطة على حساب النادي، ورد الشناوي على الجمهور عقب المباراة غريب".