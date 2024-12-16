علي أبو جريشة: كرة التنس سر قوتي في ضربات الرأس

استعاد علي أبو جريشة نجم الإسماعيلي السابق ذكريات تألقه في الملاعب، مشددا على أنه لا أحد يحقق النجاح بمفرده والجميع تعاون معه لإظهار جيل جديد في الإسماعيلي ووادي دجلة.

وقال أبو جريشة خلال حواره مع برنامج هاتريك الذي يقدمه الإعلامي محمد المحمودي عبر قناة أون تايم سبورتس 2: “ولدت في أسرة تتنفس كرة القدم و6 أفراد من عائلتي مثلوا منتخب مصر، وكرة التنس كانت سر قوتي في اللعب بضربات الرأس وكنت أتحدى زملائي لمدة نصف ساعة من خلال لعب الكرة برأسي حتى ”الحيطة" الطول ليس أساس التميز في ضربات الرأس ولكن توقيت التحرك في اللعبة هو المعيار، وما زدا من تميزي، أن العربي وشحتة ورضا كانوا لا يجيدون اللعب بضربات الرأس فكان الالتفات للأنظار لي بعد تألقي في ضربات الرأس".



واختتم: "لا يوجد مدرب يصنع لاعب كرة قدم والموهبة أساس تألق أي لاعب وليس تأثير المدرب".