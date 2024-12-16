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عاصفة تضرب مضيق كيرتش بروسيا وتتسبب في تسرب نفطي |شاهد
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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عاصفة تضرب مضيق كيرتش بروسيا وتتسبب في تسرب نفطي |شاهد

أرشيفية
أرشيفية
نهلة إبراهيم
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أعلنت السلطات الروسية، عن تعرض ناقلتي نفط روسيتين لأضرار جسيمة في مضيق كيرتش، إثر عاصفة قوية تسببت بتسرب نفطي. 

ووفقًا لتقارير رسمية، جنحت الناقلة "فولغونيفت-212" وعلى متنها 13 فردًا من الطاقم، ما أسفر عن وفاة أحدهم، بينما تمكنت فرق الإنقاذ من إجلاء البقية، وجاء ذلك ضمن تقريرًا عرضته فضائية يورونيوز.
 

وذكرت وكالة "تاس" الروسية أن الناقلة "فولغونيفت-212" كانت محملة بشحنة من زيت الوقود، وتعرضت مقدمتها لأضرار بالغة بعد جنوحها في المضيق. 

كما أشارت التقارير إلى أن الناقلة الثانية، "فولغونيفت-239"، والتي كان على متنها 14 فردًا من الطاقم، تعرضت هي الأخرى لأضرار.
 

وجنحت الناقلة الأخرى على بعد 80 متراً من الشاطئ بالقرب من ميناء تامان في منطقة كراسنودار الروسية. وتعمل السلطات على تنظيم عملية إنقاذ للناقلة الثانية. وبحسب البيانات الرسمية، كانت السفينتان تحملان معًا نحو 9,000 طن من المازوت، وهو نوع من زيت الوقود الثقيل منخفض الدرجة.
 

عاصفة يورونيوز مضيق كيرتش

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