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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تكنولوجيا وسيارات

بتحس بالسائق وبتغمز للركاب.. سيارة ذكية من تويوتا تبهر العالم: Concept-i

تويوتا concept-i
تويوتا concept-i
عزة عاطف
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في عالم يركز على تطوير تقنيات القيادة الذاتية، كشفت تويوتا عن رؤيتها المستقبلية المختلفة من خلال سيارتها الاختبارية Concept-i التي عُرضت في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES.

بدلاً من التركيز فقط على القيادة الذاتية في الأماكن المزدحمة أو إيصال الركاب، تسعى تويوتا إلى تطوير علاقة شخصية بين السيارة وركابها، مما يجعل التجربة أكثر ودية وإنسانية.

الذكاء الاصطناعي Yui: القلب النابض للسيارة

تم تجهيز Concept-i بنظام ذكاء اصطناعي يحمل اسم Yui، وهو مصمم لفهم الركاب وبناء علاقة معهم. يتميز هذا النظام بقدرته على:

1. تعلم عادات الركاب: يفهم الأنماط الشخصية للراكب ليتمكن من توقع احتياجاته في المستقبل.

2. قياس المشاعر: يستخدم تقنيات متقدمة لتحليل مشاعر الركاب وتقديم استجابات مناسبة.

3. التواصل الثقافي: قادر على التواصل مع الركاب من مختلف الثقافات حول العالم.

تفاعل السيارة مع البيئة والمحيط

لا يقتصر نظام Yui على المقصورة الداخلية، بل يتفاعل هيكل السيارة الخارجي مع الركاب والمحيط بطرق مبتكرة:

الترحيب بالركاب: تقوم المصابيح الأمامية بغمز الركاب عند الاقتراب، بينما تظهر عبارات ترحيبية على الأبواب.

إشارات ذكية: تُظهر السيارة عبارات تحذيرية مكتوبة على الخلفية بدلاً من استخدام الغمازات التقليدية.

القيادة الذاتية واليدوية: التكامل المثالي

رغم أن السيارة مجهزة بتقنية القيادة الذاتية، يمكن للسائق اختيار القيادة اليدوية. 

خلال ذلك، يواصل نظام الذكاء الاصطناعي مراقبة السائق ويرسل له عبارات تشجيعية للحفاظ على تركيزه أثناء القيادة.

مزايا تجعل السيارة أكثر إنسانية

تويوتا Concept-i ليست مجرد سيارة ذاتية القيادة، بل تقدم تجربة فريدة من نوعها بفضل:

1. الاستجابة لمشاعر الركاب: تقديم الدعم العاطفي أثناء القيادة.

2. التفاعل التلقائي مع الأشخاص: سواء كانوا داخل السيارة أو خارجها.

3. التصميم الممتع والودود: يجعل السيارة شريكًا في الرحلة بدلًا من مجرد وسيلة نقل.

مستقبل ينتظر التطوير الكامل

رغم المزايا الرائعة التي تقدمها Concept-i، فإن هذا النموذج الاختباري يعكس فقط بداية ما يمكن تحقيقه في المستقبل. 

لا تزال تقنيات القيادة الذاتية قيد التطوير للوصول إلى مستوى يمكن فيه للسيارات أن تنطلق من البداية إلى النهاية دون تدخل بشري.

تُعيد تويوتا Concept-i تعريف العلاقة بين الإنسان والسيارة من خلال الجمع بين الذكاء الاصطناعي والتفاعل الإنساني. 

هذه السيارة ليست مجرد مركبة ذاتية القيادة، بل شريك ذكي يفهم احتياجاتك ويتفاعل معك بطريقة تجعل كل رحلة تجربة فريدة ومميزة.

معرض الإلكترونيات الاستهلاكية سيارات تويوتا تويوتا Concept i سيارة الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي Yui

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تويوتا concept-i
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