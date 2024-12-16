قدوة.. نجم الزمالك السابق يشيد بـ زيزو

أشاد نجم منتخب مصر والزمالك السابق أسامة حسن باللاعب احمد سيد زيزو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أسامة حسن :" عدل ربنا احسن لاعب في القارة إن شاء الله شهاده لله انا من زمان من فترة كبيرة مشفتش لعيب ماشاء الله ذي زيزو اول لاعب في الدورى المصرى مختلف في كل حاجة المستوي بعيد كل اللعيبه الثقافه بردو بعيد عن كل اللعيبه تطور رهيب في مستواه كل سنه حاجه تفرح لازم الكل اهلوي زمالكاوي اي نادي او اي لاعب في نادي ياخده قدوة ويشوف هو عمل اي وبيعمل اي في حياته".

شهدت مقصورة ملعب برج العرب لحظة لافتة، عندما تفاعل السويسري جروس، المدير الفني المنتظر للزمالك، مع هدف أحمد مصطفى "زيزو" في شباك المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وظهر جروس في حالة من السعادة والارتياح بعد الهدف، حيث رسمت ابتسامة عريضة على وجهه، معبرًا عن فرحته بالانتصار وأداء اللاعبين.

نجح فريق الزمالك في تحقيق الفوز على نظيره المصري البورسعيدي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد، في إطار منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024-25.

وبتلك النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 7 نقاط، محتلا صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد المصري عند 4 نقاط في المركز الثالث.

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الفوز على المصري في الكونفدرالية

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك في مباراته القادمة مع سيراميكا كيلوباترا يوم الخميس المقبل، الموافق 19 من ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري.