قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أوكرانيا: 30 جنديا كوريا شماليا قتلوا وأصيبوا في كورسك الروسية
500 مليون دولار استثمارات.. كل ما تريد معرفته عن محطة أبيدوس للطاقة الشمسية|فيديو
استشهاد الشيخ خالد نبهان صاحب مقولة "روح الروح" في قصف إسرائيلي بغزة
5 تحديات تواجه تنمية الثروة الحيوانية بمصر.. والزراعة تكشف الحلول
قرارات عاجلة من التعليم بشأن الطلاب المتأخرين والممتنعين عن سداد المصروفات
منخفض قطبي ونوة الفيضة.. ماذا يحدث في حالة الطقس خلال الساعات المقبلة؟
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في منطقة المشروع جنوبي قطاع غزة
تراجع أسعار الدواجن اليوم الإثنين
مش بتضيع وقت | شوبير يوجّه رسالة مثيرة لـ الخطيب بسبب نجم الأهلي
زيارة عمل | ملك الأردن يغادر بلاده متوجها إلى مصر
مش عارف فيه إيه | منشور غاضب من شوبير بسبب الأهلي
رئيس البرلمان العربي: مصر بقيادة السيسي دورها محوري في دعم قضايا الأمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

اقتصاد

المشاط تفتتح ورشة عمل البنك الدولي لدفع الاستثمار الأجنبي بمصر

خلال ورشة العمل
خلال ورشة العمل
آية الجارحي   -  
هاجر رزق
×

افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورشة عمل «تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من خلال ضمانات مجموعة البنك الدولي»، والتي نظمتها الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (ميجا)، بحضور ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن بالبنك الدولي، وممثلي وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والصناعة، والمالية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والصحة والسكان، والتموين والتجارة الداخلية، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك ممثلي القطاع الخاص من بينهم شركات السويدي إلكتريك، وأكتيس، وحسن علام، وإنفينيتي بور، وطاقة عربية، وممثلي البنوك المصرية.

وخلال كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الأهمية الكبيرة لمنصة الضمانات الموحدة لمجموعة البنك الدولي، والتي تم إطلاقها خلال العام الجاري، من أجل تشجيع تدفقات رأس المال الخاص وتحقيق التنمية، وذلك من خلال تجميع الضمانات التي تتيحها الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الدولي، وإتاحتها عبر منصة واحدة للحصول على أفضل الحلول المبتكرة للقطاعين الحكومي والخاص.

وتطرقت «المشاط»، إلى أن تلك المنصة تأتي في وقت حيوي حيث تسعى الحكومة إلى حشد كافة الجهود من أجل مُشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، وفي هذا الإطار فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تعزيز كفاءة الإنفاق الاستثماري، كما تستهدف زيادة مُساهمة القطاع الخاص في مشروعات الخطة الاستثمارية للدولة، إلى جانب توسيع نطاق التعاون مع شركاء التنمية لإتاحة المزيد من الآليات المباشرة وغير المباشرة للقطاع الخاص في مصر، مضيفة أن القطاع الخاص حصل منذ عام 2020 على تمويلات بقيمة 12 مليار دولار تقريبًا.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التعاون الجاري مع البنك الدولي من أجل دفع النمو والتشغيل والتركيز على القطاعات الدافعة للاقتصاد المصري، موضحة أن منصة الضمانات الموحدة للبنك الدولي من شأنها أن تفتح الآفاق لمزيد من الأدوات التمويلية المُختلفة من قبل المؤسسات التابعة للبنك، لتلبية الاحتياجات التمويلية للقطاعين الحكومي والخاص.

وأضافت أن مجموعة البنك الدولي والتي تضم البنك الدولي للإنشاء والتعمير، مؤسسة التمويل الدولية، الوكالة الدولية لضمان الاستثمار؛ لطالما كانت شريكًا طويل الأمد للحكومة المصرية في مجالات متنوعة ومتعددة، سواء من خلال تنفيذ المشروعات التنموية، أو تقديم المساعدة الفنية، أو البحث والتحليل الفني، متابعة أنه على مدار عقود ساهمت مجموعة البنك الدولي في العديد من القطاعات مثل التعليم، والصحة، والنقل، والحماية الاجتماعية، والإسكان، وتعزيز القطاع الخاص.

وأضافت «المشاط»، أنه بناءًا على الخبرات السابقة، يمكن للحكومة المصرية تحقيق الاستفادة من خبرة ومعرفة الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، في استخدام أداة الضمان في دول أخرى، والتي يمكن تخصيصها لمصر في قطاعات مختلفة؛ كتوسيع توليد الطاقة المتجددة، ومشاريع البنية التحتية والنقل العام، وزيادة ثقة المستثمرين في الشركات المملوكة للدولة مما يؤدي إلى تقليل التكاليف.

وأضافت أنه يتم العمل مع البنك الدولي على استراتيجيتين تتضمن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر واستراتيجية تطوير الصناعة وتعزيز التجارة في مصر، والتي تركز كلتاهما بعمق على بيئة تمكين الأعمال، بالإضافة إلى الإجراءات السياسية اللازمة للشركات المملوكة للدولة التي ستعزز استثمار القطاع الخاص.

وذكرت أن مؤسسة التمويل الدولية تتعاون بشكل وثيق مع الحكومة المصرية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد مما يساعد على زيادة التنافسية وخلق فرص العمل، متابعه أنه تم تعيين المؤسسة كمستشار استراتيجي لبرنامج تسييل الأصول الحكومية، والذي سيركز على استغلال رأس المال الخاص والمعرفة لإدارة الأصول المملوكة للدولة.

وحول آليات التمويل المبتكرة، أكدت د. رانيا المشاط الحاجة لاستكشاف أدوات مالية جديدة لتقليل الفجوات التنموية، وإنهاء الفقر المدقع وتعزيز الازدهار المشترك، مضيفه أنه اتساقًا مع الحاجه العالمية لضرورة وجود إطار حوكمة مالية تعاونية، فقد أطلقت مصر في مؤتمر COP27 إطارًا دوليًا للتمويل المبتكر، بعنوان "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل". ليترجم الالتزامات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ ويجمع الفرص لاستغلال وتحفيز التمويل لدعم أجندة المناخ.

وتابعت أن منصة ضمان مجموعة البنك الدولي تُعد مثالًا على تحفيز التمويل لأغراض التنمية في ظل الفجوات التنموية الحالية، حيث تأتي كأداة جديدة يتم توسيع نطاقها كجزء من خارطة طريق تطور مجموعة البنك الدولي، والتي لم يتم استخدامها بعد في مصر لضمان أن يتم توجيه التمويل التنموي بشكل جيد وفعال لمعالجة القضايا الأكثر إلحاحًا في التنمية؛ بما يتماشى مع الأولويات والاستراتيجيات الوطنية.

وأوضحت أن منصة ضمانات مجموعة البنك الدولي تهدف إلى تشجيع تدفق رأس المال الخاص من أجل تحقيق التنمية عن طريق زيادة إصدار الضمانات السنوية لمجموعة البنك الدولي لتصل إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2030
وتابعت المشاط أنه في إطار مواجهة التحديات العالمية فإن مع وجود جميع الضمانات في مكان واحد وضمن إجراءات تتميز بقدر أكبر من البساطة، فتوفر المنصة أفضل حلول الضمانات للدول والجهات المتعاملة معها لتلبية احتياجات مشروعاتها وأولوياتها الإنمائية، مع توفير السرعة والكفاءة في التنفيذ من جانب مجموعة البنك الدولي.

وزيرة التخطيط البنك الدولي الدكتورة رانيا المشاط الاستثمار الأجنبي المباشر الوكالة الدولية لضمان الاستثمار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الآن بعد الانخفاض الأخير.. سعر الذهب عيار 21 الاثنين 16-12-2024 بالصاغة

الآن بعد الانخفاض الأخير.. سعر الذهب عيار 21 الاثنين 16-12-2024 بالصاغة

سعر الدولار

الدولار يتراجع رسميًا الآن في البنوك.. آخر تحديث

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يتراجع رسميا الآن.. سعر الذهب اليوم الإثنين 16-12-2024

ريال مدريد و الاهلي

نجم ريال مدريد السابق يوافق على الانتقال إلى الأهلي

إمام عاشور

ركلة أوقعته في المحظور.. هل عاقب الأهلي إمام عاشور بغرامة كبيرة؟

أعلى 5 شهادات ادخار في البنوك المصرية

أعلى 5 شهادات ادخار في البنوك المصرية.. استثمار مضمون بأعلى فائدة

مع دخول العام الجديد .. أعلى 5 شهادات ادخار في البنوك المصرية

مع قرب 2025.. أعلى 5 شهادات ادخار في البنوك المصرية (عائد يصل 39%)

جروس

أول طلب لـ جروس في الزمالك.. وجلسة مرتقبة مع عبد الواحد السيد

ترشيحاتنا

مترو الأنفاق

الخط السادس للمترو شريان جديد لاستكمال شبكة عملاقة.. تعرف على خط السير وأسماء المحطات

الحج

تعرف على موعد إجراء القرعة العلنية لحج الجمعيات الاهلية

أسد

هرب من صاحبه وهاجم الحضور| أسد يثير الذعر في ليبيا.. ما القصة؟

بالصور

بتحس بالسائق وبتغمز للركاب.. سيارة ذكية من تويوتا تبهر العالم: Concept-i

تويوتا concept-i
تويوتا concept-i
تويوتا concept-i

يظهر على كرسي متحرك.. الصور الأولى من مسلسل "شهادة معاملة أطفال" لـ محمد هنيدى

محمد هنيدى ونهى عابدين فى مسلسل شهادة معاملة أطفال
محمد هنيدى ونهى عابدين فى مسلسل شهادة معاملة أطفال
محمد هنيدى ونهى عابدين فى مسلسل شهادة معاملة أطفال

بنتلي تبتكر طلاءً مخصصًا يمكن تغييره بلمسة زر

بنتلي
بنتلي
بنتلي

ملك أحمد زاهر تثير الجدل بعد فقدان وزنها وتنفى شائعة الـ3 ملايين جنيه

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

فيديو

ايمان عبد اللطيف

الشروط وموعد القرعة.. تفاصيل هامة عن حج الجمعيات الأهلية

الفنان نبيل الحلفاوى

وفاة الفنان نبيل الحلفاوي .. تفاصيل اللحظات الأخيرة من حياته | فيديو

ايمان عبد اللطيف

فرصة لأصحاب المعاشات .. شروط التقديم في شقق الإسكان الجديدة

الفان نبيل الحلفاوى

ادعوا له حالته صعبة .. تفاصيل مرض نبيل الحلفاوي | ماذا قالت عائلته ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن إدارة ردود الأفعال.. بين الحق والسمو الإنساني

د. الشيماء المشد - الأستاذ المساعد بكليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب: الهوية والتراث.. كيف نستثمر القيم الثقافية لتحقيق النجاح؟

نهال علام

نهال علام تكتب: زوجات النبي (1)

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: مباراة مينيرفا ونبتيون

د. عصام عبد القادر - أستاذ المناهج وطرق التدريس - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: دولة وشعب وقيادة ومؤسسات وطنية

المزيد