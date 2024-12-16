3 قنوات مجانية تنقل حفل جوائز الأفضل في الكاف

أعلنت العديد من القنوات المجانية عن نقل حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" مباشرةً، والذي سيقام مساء اليوم في مدينة مراكش المغربية.

ترددات القنوات الناقلة لحفل جوائز الكاف

لتتمكن من مشاهدة حفل جوائز الكاف على القنوات المجانية، ستحتاج إلى ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على الترددات التالية:

قناة أون سبورت

التردد: 11861

11861 الاستقطاب: عمودي

عمودي معدل الترميز: 27500

27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6

قناة بي إن سبورتس الإخبارية

التردد: 11013

11013 الاستقطاب: أفقي

أفقي معدل الترميز: 27500

27500 معامل تصحيح الخطأ: 4/5

قناة الرياضية المغربية 3

التردد: 11476

11476 الاستقطاب: عمودي

عمودي معدل الترميز: 27500

27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/4

موعد الحفل:

سيبدأ حفل توزيع جوائز الكاف في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة، حيث سيشهد تكريم أفضل اللاعبين والمدربين والأندية في القارة السمراء.