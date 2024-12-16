3 قنوات مجانية تنقل حفل جوائز الأفضل في الكاف

أعلنت العديد من القنوات المجانية عن نقل حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" مباشرةً، والذي سيقام مساء اليوم في مدينة مراكش المغربية.
ترددات القنوات الناقلة لحفل جوائز الكاف
لتتمكن من مشاهدة حفل جوائز الكاف على القنوات المجانية، ستحتاج إلى ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على الترددات التالية:
قناة أون سبورت
- التردد: 11861
- الاستقطاب: عمودي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
قناة بي إن سبورتس الإخبارية
- التردد: 11013
- الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 4/5
قناة الرياضية المغربية 3
- التردد: 11476
- الاستقطاب: عمودي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
موعد الحفل:
سيبدأ حفل توزيع جوائز الكاف في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة، حيث سيشهد تكريم أفضل اللاعبين والمدربين والأندية في القارة السمراء.