مستقبل وطن يكرم الطلاب المتفوقين بالتعليم العام والأزهري في القرنة بالأقصر

نظمت أمانة مركز القرنة، بحزب مستقبل وطن برعاية الدكتور محمد العماري أمين الحزب بمحافظة الأقصر ، وأحمد بغدادي أمين مركز مدينة القرنة، حفل تكريم للمتفوقين على مستوى الإدارات التعليمية للتعليم العام، والأزهري، بمراحله المختلفة في مركز القرنة.

التكريم اللذي أقيم من خلال الوحدة الحزبية بقرية الأقالتة شهد تواجد عدد غفير للطلاب المتفوقين على كافة مستوى الإدارات التعليمية بمركز القرنة، بالإضافة لأولياء الأمور، وفي حضور الشيخ محمود الطيب مدير عام منطقة الأقصر الأزهرية، وحسان مرتضى مدير الإدارة التعليمية بالقرنة، ومحمد الزوايدي أمين تنظيم مركز القرنة، ومحمود الصادق أمين مساعد مركز القرنة، وحجاج مرتضى أمين الإعلام بالمحافظة، وسيد رضى أمين العضوية، وممثلي الإدارات التعليمية والأزهرية، واعضاء الوحدة الحزبية بقرية الأقالتة.

وقال محمد الزوايدي أمين التنظيم بمركز القرنة، أن التكريم يأتي في إطار خطة الحزب لدعم الطلاب، وتحفيزهم معنويا وماديا، من أجل النهوض بالطلاب وتحفيزهم لمواصلة العمل والإجتهاد الدراسي، مشيرا إلى أن التكريم شمل كافة مراحل التعليم بمختلف الإدارات التهليمية، والأزهرية بمركز ومدينة القرنة.

وقال محمود الصادق أمين مساعد مركز القرنة، إن التكريم شمل طلال الأزهر والتعليم العام وأيضا عدد من المتفوقين للأخوة الأقباط داخل قرية الأقالتة، ومن المقرر مواصلة دعم الطلاب بعدة فعاليات، خلال العام الدراسي الجاري، وبتوجيهات من الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن.