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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث للجسم عند التدخين بشراهة؟.. أضرار صادمة للأعضاء الحيوية

التدخين بشراهة
التدخين بشراهة
أسماء عبد الحفيظ
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التدخين بشراهة يُعد أحد أكثر العادات التي تؤثر بشكل سلبي على صحة الإنسان، وارتبطت مباشرة بالعديد من الأمراض المزمنة والوفيات المبكرة، ومع الأخبار التي تتحدث عن وفاة الكثير من الشخصيات البارزة والعامة نتيجة للتأثير السلبي للتعرض للتدخين بشراهة فى التعاطفي، باتت التساؤلات تدور حول مدى خطورة التدخين على الجسم وتأثيراته المباشرة على الصحة العامة.

 أضرار التدخين بشراهة على الجسم

 التدخين بشراهة

فى إطار هذا أوضح الدكتور مدحت عبد الحليم استشارى الكلي، فى تصريحات خاصة لصدى البلد، في هذا المقال، ما يحدث للجسم عند التدخين بشراهة، وكيف يؤثر ذلك على الأعضاء الحيوية، بالإضافة إلى نصائح للمدخنين للتخلص من هذه العادة المدمرة.

 التدخين بشراهة

1. تأثير التدخين على الجهاز التنفسي

التدخين هو المسبب الرئيسي للأمراض التنفسية المزمنة مثل التهاب الشعب الهوائية والانسداد الرئوي المزمن، ويزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان الرئة.

كيف يحدث الضرر؟

المواد الكيميائية الموجودة في السجائر، مثل النيكوتين والقطران وأول أكسيد الكربون، تسبب تلفًا مباشرًا لأنسجة الرئتين.

يؤدي تراكم السموم إلى صعوبة التنفس وتقليل كفاءة الرئتين في الحصول على الأكسجين وإزالة ثاني أكسيد الكربون.

2. تأثير التدخين على القلب والأوعية الدموية

التدخين هو عامل خطر رئيسي للإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

كيف يؤثر على القلب؟

القلب

يزيد التدخين من مستوى الكوليسترول الضار في الدم.

يسبب تضيق الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وصعوبة تدفق الدم.

يرفع من خطر تكون الجلطات الدموية، التي قد تؤدي إلى نوبات قلبية أو سكتات دماغية قاتلة.

3. تأثير التدخين على الجهاز العصبي

النيكوتين الموجود في السجائر هو مادة محفزة تؤثر مباشرة على الجهاز العصبي المركزي.

ما النتائج للتدخين؟

يؤدي إلى الإدمان بسبب تأثيره على مراكز المتعة في الدماغ.

يسبب زيادة في التوتر والقلق مع الوقت، بدلاً من توفير الاسترخاء كما يعتقد البعض.

4. تأثير التدخين على الجهاز الهضمي

التدخين يؤثر أيضًا على صحة الجهاز الهضمي بشكل كبير.

أبرز المشكلات الصحية

يزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة والمريء.

يضعف العضلات التي تمنع ارتجاع الأحماض من المعدة، مما يؤدي إلى الحموضة المزمنة.

5. تأثير التدخين على الجهاز التناسلي

التدخين يقلل من الخصوبة لدى الرجال والنساء على حد سواء.

كيف يؤثر؟

يضعف من حركة الحيوانات المنوية وجودتها لدى الرجال.

يسبب اضطرابات في الدورة الشهرية وزيادة خطر الإجهاض لدى النساء.

التدخين الشره وتأثيره على البشرة والشعر

تساقط الشعر

البشرة

التدخين يسبب تدهور الكولاجين والإيلاستين، مما يؤدي إلى ظهور التجاعيد المبكرة وشحوب الجلد.


الشعر

يسبب تساقط الشعر بسبب ضعف تدفق الدم إلى بصيلات الشعر.

ماذا يحدث عند التدخين بشراهة؟

عندما يدخن الشخص بشراهة، فإنه يعرض جسمه إلى كميات كبيرة من السموم بشكل يومي. وهذا يؤدي إلى:

1. تسارع تدهور الأنسجة

تلف الأنسجة يحدث بوتيرة أسرع بسبب الجرعات المتكررة من السموم.

2. إرهاق الأعضاء الحيوية

الكبد، الرئتان، والقلب تتحمل عبئًا كبيرًا للتخلص من السموم المتراكمة.

3. زيادة فرص الإصابة بالسرطان

التدخين الشره يزيد من احتمالية الإصابة بسرطانات الفم، الرئة، الحنجرة، والبنكرياس.

الإقلاع عن التدخين: كيف ينقذ حياتك؟

على الرغم من الأضرار البالغة للتدخين، فإن الإقلاع عنه يُمكن أن يُحدث تحسنًا ملحوظًا في الصحة خلال فترة زمنية قصيرة.

الفوائد الصحية للإقلاع عن التدخين:

1. خلال 20 دقيقة: يعود ضغط الدم ومعدل ضربات القلب إلى المستوى الطبيعي.


2. خلال 48 ساعة: تبدأ حاسة الشم والتذوق بالتحسن.


3. خلال 3 أشهر: تتحسن وظائف الرئتين بشكل ملحوظ.


4. خلال سنة: ينخفض خطر الإصابة بأمراض القلب بمقدار النصف.


5. بعد 10 سنوات: ينخفض خطر الإصابة بسرطان الرئة ليقترب من مستوى غير المدخنين.

نصائح للإقلاع عن التدخين

نصائح للإقلاع عن التدخين

1. وضع خطة: حدد تاريخًا للإقلاع والتزم به.


2. البحث عن بدائل: استخدم العلكة أو لاصقات النيكوتين لتقليل الرغبة في التدخين.


3. ممارسة الرياضة: تساعد الرياضة في تخفيف التوتر وتحسين المزاج.


4. طلب الدعم: شارك قرارك مع العائلة والأصدقاء للحصول على التشجيع.


5. استشارة طبيب: يمكن للطبيب تقديم أدوية أو برامج تساعدك في الإقلاع.

 التدخين بشراهة

التدخين بشراهة ليس مجرد عادة، بل هو خطر حقيقي يهدد حياتك ويؤثر على صحتك بشكل شامل، وفاة شخصيات بارزة، قد تكون بمثابة تذكير بالمخاطر التي نعرض أنفسنا لها يوميًا بسبب التدخين. اتخاذ قرار الإقلاع ليس سهلاً، لكنه الخطوة الأولى نحو حياة أطول وأكثر صحة. تذكر دائمًا أن التغيير يبدأ بخطوة، والخطوة اليوم قد تنقذ حياتك غدًا.

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