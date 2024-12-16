تأكيد روسي.. لم نتخذ قرارات نهائية بشأن قواعدنا العسكرية في سوريا

أكدت الرئاسة الروسية "الكرملين"، أن مستقبل القواعد العسكرية الروسية في سوريا لم يتحدد بعد، وأنه لا قرارات نهائية بشأنها حتى الآن، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم "الكرملين"، إن روسيا تجري حوارا مع الحكومة الانتقالية في دمشق.

وأضاف ردا على سؤال عن مصير القواعد الروسية في سوريا:" في الوقت الحالي لا توجد قرارات نهائية بهذا الشأن ، ونحن على اتصال مع ممثلي تلك القوى التي تسيطر حاليا على الوضع في البلاد".

وتمتلك روسيا منشأتين عسكريتين في سوريا هما المركز اللوجستي البحري الروسي في مدينة طرطوس الساحلية، وقاعدة حميميم الجوية الواقعة بالقرب من مدينة جبلة في محافظة اللاذقية.

وفي 13 ديسمبر الجاري ذكرت وسائل إعلام روسية أن موسكو تتفاوض مع السلطات السورية الجديدة بشأن الاحتفاظ بالقاعدتين العسكريتين في البلاد.

وأمس الأحد قالت روسيا إنها أجلت بعض الموظفين الدبلوماسيين من دمشق إلى جانب دبلوماسيين من بيلاروسيا وكوريا الشمالية على متن رحلة جوية خاصة للقوات الجوية الروسية من قاعدة حميميم الجوية.

