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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار البلد

افتتاح معرض "دكان الفرحة" بجامعة جنوب الوادي

رئيس جامعة جنوب الوادي الدكتور أحمد عكاوي
رئيس جامعة جنوب الوادي الدكتور أحمد عكاوي
أ ش أ
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ثمن رئيس جامعة جنوب الوادي الدكتور أحمد عكاوي، جهود الدولة فيما تطلقه من مبادرات بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم الطلاب والأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، وتخفيف العبء عن كاهلهم. 


جاء ذلك خلال افتتاح رئيس الجامعة، اليوم الاثنين، معرض "دكان الفرحة"، ضمن حملة كساء والتي ينظمها صندوق "تحيا مصر" بالصالة المغطاة بمقر الجامعة، لتوفير 20 ألف قطعة ملابس جديدة لأكثر من 4 آلاف طالب وطالبة من الطلاب الأولى بالرعاية.


وقال عكاوي إن المبادرات التي تم إطلاقها شملت حملة صندوق "تحيا مصر" لتوفير 2 مليون قطعة ملابس والتي تعد أكبر حملة كساء ينظمها الصندوق لرعاية طلاب الجامعات الحكومية بعنوان "دكان الفرحة - 2 مليون فرحة".


ومن جانبه، قال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور محمد سعيد إن معرض "دكان الفرحة" يهدف لإتاحة الفرصة لأكثر من 4 آلاف طالب وطالبة بالجامعة ممن أُعدت لهم دراسة حالة اجتماعية لاختيار ما يناسبهم من ملابس بدون مقابل، ويوفر المعرض 20 ألف قطعة ملابس جديدة، ويستمر المعرض لمدة 4 أيام.


وفي إطار دعم صندوق "تحيا مصر" للطلاب ذوي الهمم، سلم رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة وممثل صندوق "تحيا مصر" عددًا من الكراسي المتحركة، والعصى البيضاء للطلاب من ذوي الهمم بالجامعة، كنوع من الدعم والمساندة لهم.

جامعة جنوب الوادي الرئيس عبد الفتاح السيسي معرض دكان الفرحة الأسر الأولى بالرعاية

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