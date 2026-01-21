الديهي: لقاء السيسي وترامب الأهم والأكثر اهتمامًا لدى المحللين والساسة

علق الإعلامي نشأت الديهي، على لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب على هامش منتدى دافوس الاقتصادي العالمي.

وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، مساء الأربعاء، "لقاء السيسي وترامب هو اللقاء الأهم والأكثر اهتمامًا لدى المحللين والساسة؛ لأن الرئيس السيسي قادم من منطقة بائسة بكل ما فيها من صراعات، ولكنه قادم بأجندة ناصعة، وتجربة مصرية لإمكانية العمل والنجاح والتغيير بشكل مبدئي وسلمي ونوع من الأخلاقيات السياسية".

وأضاف: "القضية الفلسطينية وتشكيل مجلس السلام العالمي على رأس أولويات اللقاء، ثم يأتي الملف الأهم في اللقاء، بأن الرئيس ترامب يعرض القيام بدور وساطة بين القاهرة وبين أديس أبابا فيما يخص أزمة المياه وسد النهضة الإثيوبي، ومصر شكرت ورحبت بهذا العرض".

وواصل حديثه: "كان هناك لقاء أيضًا بين مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الإفريقية ووزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، للحديث عن الوساطة الأمريكية وفتح الملفات القديمة المتعلقة باتفاق السد قبل رحيل الرئيس الأمريكي في فترة ولايته الأولى، ولكن ماطلت إثيوبيا ولم تحضر قبل التوقيع النهائي، وأهمية الوصول إلى اتفاق بعيدًا عن الحلول العسكرية".