منح واشنطن جزء منها.. تفاهمات أمريكية دنماركية بشأن جرينلاند
نقيب الأطباء: تحسين بيئة العمل والتدريب أولوية قصوى
بمشاركة صلاح.. ليفربول يكتسح مارسيليا بثلاثية نظيفة في دوري أبطال أوروبا
واشنطن تعاملت مع القوة كهدف لا كأداة.. خبير سياسي يُحذّر من تداعيات النهج العسكري الأمريكي على العالم
يحمي الجهاز العصبي ويقوي العظام.. فوائد لا تعرفها عن تناول التمر
سيارات زيرو موفرة للوقود في السوق المصري
السفير حجازي: مشاركة الرئيس السيسي في منتدى دافوس تعزز مكانة مصر الدولية وصوتها المسؤول
برقم غير مسبوق.. هاتف iQOO 15 Ultra يفرض نفسه في عالم الأداء
الديهي: قبول الرئيس السيسي الانضمام لمجلس السلام الدولي يؤسس لنظام عالمي جديد
الديهي: لقاء السيسي وترامب الأهم والأكثر اهتمامًا لدى المحللين والساسة
تفاصيل العثور على ضحايا جريمة المنوفية مخنوقين داخل منزل مهجور
برلماني: لقاء السيسي وترامب في دافوس يعكس ثقة دولية في القيادة المصرية
توك شو

الديهي: لقاء السيسي وترامب الأهم والأكثر اهتمامًا لدى المحللين والساسة

السيسي وترامب
السيسي وترامب
هاني حسين

علق الإعلامي نشأت الديهي، على لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب على هامش منتدى دافوس الاقتصادي العالمي.

وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، مساء الأربعاء، "لقاء السيسي وترامب هو اللقاء الأهم والأكثر اهتمامًا لدى المحللين والساسة؛ لأن الرئيس السيسي قادم من منطقة بائسة بكل ما فيها من صراعات، ولكنه قادم بأجندة ناصعة، وتجربة مصرية لإمكانية العمل والنجاح والتغيير بشكل مبدئي وسلمي ونوع من الأخلاقيات السياسية".

وأضاف: "القضية الفلسطينية وتشكيل مجلس السلام العالمي على رأس أولويات اللقاء، ثم يأتي الملف الأهم في اللقاء، بأن الرئيس ترامب يعرض القيام بدور وساطة بين القاهرة وبين أديس أبابا فيما يخص أزمة المياه وسد النهضة الإثيوبي، ومصر شكرت ورحبت بهذا العرض".

وواصل حديثه: "كان هناك لقاء أيضًا بين مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الإفريقية ووزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، للحديث عن الوساطة الأمريكية وفتح الملفات القديمة المتعلقة باتفاق السد قبل رحيل الرئيس الأمريكي في فترة ولايته الأولى، ولكن ماطلت إثيوبيا ولم تحضر قبل التوقيع النهائي، وأهمية الوصول إلى اتفاق بعيدًا عن الحلول العسكرية".

السيسي ترامب الديهي اخبار التوك شو مصر

