منح واشنطن جزء منها.. تفاهمات أمريكية دنماركية بشأن جرينلاند

كشف تقرير صحفي أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن رفع الرسوم الجمركية عن الدول التي ترفض دعمه في مسعاه لضم جرينلاند، جاء في سياق تفاهمات سابقة مع الدنمارك حول منح واشنطن سيادة محدودة على مناطق صغيرة من الجزيرة.

وبحسب ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز عن ثلاثة مسؤولين كبار مطلعين على المحادثات، فإن اجتماعا مشتركا شارك فيه ضباط من حلف شمال الأطلسي بحث مقترحا يسمح للولايات المتحدة بإقامة قواعد عسكرية في تلك المناطق، في إطار حلٍّ وسط تتمتع بموجبه واشنطن بسلطات سيادية محددة.



وقارن اثنان من هؤلاء المسؤولين المقترح بما يشبه وضع القواعد البريطانية في قبرص، والتي تعد رسميا جزءا من الأراضي البريطانية.



وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين لم يتمكنوا من تأكيد ما إذا كان هذا الحل الوسط جزءًا من “الإطار” الذي أعلن عنه ترامب عبر منصة "تروث سوشيال".