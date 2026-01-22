الجنائية الدولية تطارده.. نتنياهو يتخلف عن توقيع مجلس السلام خوفا من اعتقاله

تخلف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن حضور حفل افتتاح مجلس السلام المقرر اليوم الخميس على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، بعدما أكدت السلطات السويسرية التزامها بتنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب.

وقال المكتب الاتحادي للعدل في برن لصحيفة هآرتس: "بصفتها دولة طرفاً في نظام روما الأساسي، تلتزم سويسرا بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. ومن حيث المبدأ، يتعين عليها إلقاء القبض على أي متهم تصدر بحقه مذكرة توقيف إذا دخل الأراضي السويسرية، وبدء إجراءات تسليمه إلى المحكمة".



وتشير مذكرة المحكمة الجنائية الدولية إلى أن نتنياهو "مسؤول بشكل مزعوم عن جرائم حرب تشمل استخدام التجويع كأداة في النزاع، وشن هجمات متعمدة ضد المدنيين"، بالإضافة إلى "جرائم ضد الإنسانية تشمل القتل والاضطهاد وأعمالاً لا إنسانية أخرى" خلال الفترة الممتدة من 8 أكتوبر 2023 وحتى 20 مايو 2024 على الأقل.